Marley rompió el silencio tras la denuncia por corrupción de menores

Marley está involucrado en un gran escándalo tras la aparición de una denuncia en su contra. Fue en el noticiero de América donde contaron los detalles de la polémica que sacude la vida del famoso.

Es un hombre que vive en EEUU y que volvió a la Argentina para denunciar a Alejandro Wiebe, más conocido como Marley. En el testimonio, aseveró que tuvo una relación con el conductor de Survivor cuando era menor de edad.

Eso no fue todo porque cada detalle que se conocía del caso era cada vez más crudo. Sin embargo, Marley no dijo nada al respecto cuando se conoció la noticia. Por otro lado, en LAM aseguraron que Telefe tomó la decisión de compartir un comunicado que hasta el momento no apareció.

Pero fue Ángel de Brito quien cerca de las 21.30 contó que Marley decidió romper el silencio con él y contó qué le dijo el mediático sobre la terrible denuncia que apareció en su contra: “Quiero saber qué es porque no tengo idea de lo que están hablando. Ahora, cuando lo cuenten, ustedes lo voy a ver“.

MARLEY ROMPIÓ EL SILENCIO

“Hola Ángel cómo estás. Me acabo de enterar de todo por vos. Obviamente es un relato mentiroso, fantasioso, plagado de falsedades y rápidamente comprobables. Esto tiene una clara intención económica”, aseguró Marley en diálogo con Ángel de Brito.

Fue entonces que decidió finalizar Marley tras la denuncia en su contra: “Mañana mismo me pongo a disposición de la justicia porque nadie me notificó. Y en función de esto le voy a decir a mis abogados que lo denuncien penalmente al que instauró la primera denuncia”.

