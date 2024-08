Túnel de San Isidro: uno de los autores del robo del siglo dijo que “es una obra maestra”

Rubén Alberto de la Torre, miembro de la banda de ladrones del Banco Río, artífice del llamado “robo del siglo”, habló en el programa “Bahía Hoy”, emitido por La Brújula 24, sobre el túnel que fue hallado en San Isidro, que formaba parte de un plan para robar otro banco.

Tal como señaló días atrás este medio, el pasadizo fue encontrado gracias a la denuncia de un repartidor. Por ahora, no hay detenidos y se analiza cómo fue la maniobra de esa operación. “No llegaron, igualmente son casos diferentes. Ellos querían ingresar por el túnel y para nosotros fue la salida”, recordó el ex convicto en el inicio de la entrevista.

Y dijo que “no creo que la policía se coma el verso dos veces, de una toma de rehenes”.

Por otra parte, respecto del hecho que lo tuvo como protagonista hace 18 años, remarcó que “es algo que sigue vigente, porque cada vez que pasa algo parecido se lo menciona”.

Cabe recordar que “Beto” estuvo ocho años preso. Lo delató su exesposa, Alicia di Tullio, porque según ella se iba a fugar con el dinero y con una amante. Al menos eso cuenta la historia oficial. Pero él dice otra cosa. “Fue un tema económico más que sentimental. En la película se vendió más lo de la despechada, y armaron una historia que no fue tal, fue diferente. Mi ex accedió a ese dinero, agarró una buena parte, se generó una discusión y en vez de devolver el dinero dónde estaba, me denunció”, aseguró.

“Cada cual hacía lo que quería con su dinero –por los ladrones-, yo personalmente pensé dejarlo enfriar. Ella metió la mano ahí, sacó una buena cantidad y no la quiso devolver. Consideró más apropiado denunciarme. Me sacó más de 300 mil dólares”, comentó.

Y contó que “no hubo problemas con el resto de los compañeros porque yo fui detenido, era uno más. De todos modos, hubo un hilo de investigación importante hacia los otros integrantes de la banda”.

Además, al ser consultado sobre su vida criminal, indicó que “fueron unos cuantos, fui condenado anteriormente por un par de robos. Pero cualquiera que tenga acceso a los expedientes puede comprobar que en ninguno de los casos hubo sangre en el camino. Siempre traté de que fuera de esa manera. Robé bancos, blindados y otras entidades”.

“El tiempo real para planearlo no fue tanto, vimos la idea y lo fuimos desarrollando. Le fuimos dando forma y con el tiempo lo llegamos a concretar. Tardamos un año y medio haciendo el túnel, gastando mucho. En realidad no estábamos tan bien económicamente como esta gente que hizo una obra maestra desde el punto de vista arquitectónico. El de nosotros tenía 15 metros, con forma ascendente. Y nacía de un caño maestro”, añadió.

La nota completa: