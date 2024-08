Habló la abogada de Alberto Fernández: “La declaración de Fabiola de hoy no es válida”

Tras ser excluida de la audiencia en la que la ex primera dama Fabiola Yañez declaró en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández, la abogada del expresidente, Silvina Carreira, expresó su inconformidad, afirmando que para ella, la declaración “no es válida”.

Carreira criticó la decisión del juez Julián Ercolini, quien le impidió hacer las preguntas que había preparado para Yañez, y cuestionó el argumento para apartarla del Zoom, al considerar que si la ex primera dama pudo dar una entrevista en los medios –como la reciente con Infobae– entonces “no la revictimiza tanto la situación”.

Carreira insistió en que no estaba afirmando que Yañez es una víctima, sino que esa es la postura que se asume en el proceso. “Creo que hay un montón de medidas de prueba que se pueden hacer”, dijo, lamentando que no se buscaran alternativas que permitieran su participación en la audiencia sin revictimizar a Yañez. La abogada también se mostró molesta por no haber podido presentar su pliego de preguntas, a pesar de haber ofrecido opciones como no aparecer en cámara o hacer las preguntas a través de otra persona. Según explicó, su cliente, que permanece en su departamento de Puerto Madero, aún no había sido informado sobre los detalles de la audiencia.

Carreira, quien tiene experiencia en casos de violencia de género y abuso, afirmó que no habrá inconvenientes cuando Fernández sea citado a declarar. Al explicar por qué decidió tomar este caso, la abogada señaló que en su trayectoria ha visto situaciones en las que las víctimas son mujeres o niños, pero también casos en los que los hombres son falsamente acusados, insinuando así una posible línea de defensa para el expresidente.

Antes de retirarse, Carreira reiteró su confianza en la versión de Fernández y subrayó la importancia de que se respeten los derechos tanto del denunciante como del denunciado. En una última crítica al juez, expresó: “Se enteran primero ustedes de lo que pasa en el expediente, antes que yo”, refiriéndose a la cobertura mediática del caso.

