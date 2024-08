Colapinto reveló que estuvo muy cerca de correr en Fórmula 1 en 2025

Dos adolescentes lo siguen en bicicleta y un grupo de chicos de un jardín de infantes se enloquecen a gritos al verlo a Franco Colapinto, el argentino que más cerca está de correr en la Fórmula 1 y que es el primero en 23 años en formar parte de un fin de semana oficial de Gran Premio. Su recorrido sobre un Shelby Cobra hasta el Planetario este lunes a la mañana generó furor en las calles que “desde chico recorrí”, según recordó. El integrante de la academia de Williams reveló que estuvo muy cerca de ser piloto titular en 2025, pero que la confirmación de Carlos Sainz postergó esa chance.

El encuentro fue en el Gulf Tour Buenos Aires que Colapinto encabezó, ya que la marca de lubricantes es uno de los sponsors más importantes de Williams. Al volante del descapotable clásico de los años sesenta, se emocionó mucho con los niños que le gritaron al verlo. “Eso me puso la piel de gallina, fue lo mejor del recorrido. Son cosas que uno no espera y no entiende cómo sucede todo eso. Me gusta mucho porque cuando era chico no tenía ningún piloto argentino para apoyar en la F1 o tener a alguien cerca, como en la Fórmula 2, es algo lindo para ellos. Los motiva a crecer en el deporte y que el automovilismo siga creciendo en el país”, contó.

En las últimas horas de la tarde el joven de Pilar contó cómo disfruta de estos días en familia y aprovecha para degustar delicias locales. “Le estoy metiendo a todo y en especial al asado para irme con una sobredosis de carne y no creo que coma carne por un mes en Europa”, asegura.

De momento su temporada de Fórmula 2 tuvo altibajos, con un mal comienzo por errores suyos en las largadas y excesos como el de Arabia Saudita, que le costó un abandono. Luego se recuperó con su triunfo en Imola en la carrera Sprint y con podios, como los dos segundos puestos en España y Austria en las competencias dominicales, las más importantes y con mayor cosecha de puntos. Aunque después volvió a complicarse por fallas de estrategia de su equipo, MP Motorsport en Hungría (lo hizo entrar muy temprano a poner gomas blandas), y falta de potencia en el motor en Bélgica. Pasó de pelear por posible lugar en el podio de la tabla a caer al sexto puesto en el campeonato.

No obstante, cuando tuvo el auto en óptimo rendimiento, Franco demostró su potencial y eso le valió la confirmación de Williams para la práctica libre número 1 en el Gran Premio de Gran Bretaña, en lo que fue el retorno de un argentino a un fin de semana oficial de carrera luego de 23 años. Cabe recordar que Colapinto ya se había subido a un Williams por primera vez el 28 de noviembre de 2023, en el Rookie Test en Abu Dhabi.

En el ensayo en Silverstone del pasado 5 de julio fue 18° entre 20 pilotos, resultó el segundo mejor novato, y dejó una buena impresión en uno de los circuitos más difíciles del calendario y compartiendo pista con las máximas figuras de la F1 como Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren). Se muestra orgulloso de su buen desempeño y por lo cerca que quedó de Alex Albon, uno de los corredores titulares de Williams en esa salida a pista: “Estoy siempre ahí con ellos y estar a 4/10 del piloto titular fue muy importante. Sería un honor volver a subirme”.

Se muestra cada vez con más confianza y asevera que “estoy más que listo para subirme para correr en F1. Lo que me faltaba era tener ese test en las libres 1 y ahí lo confirmé. Estoy haciendo un muy buen trabajo en simulador”, subrayó sobre su entrenamiento en el que pasa ocho horas diarias cada vez que viaja a la base de Williams en Grove.

“De chico mi sueño era manejar un F1 y luego de haberlo conseguido ahora uno quiere un poco más”, añade. Aclara que sus oportunidades arriba de un auto de F1 no las vive como una presión sino que “lo disfruto como un nene lo que estoy haciendo, ya que no sabés cuándo lo vas a volver a vivir. Quiero llegar a correr lo antes posible. Hay que estar listo cuando aparezca esa oportunidad”.

Sobre la confirmación de Sainz como titular en las próximas dos temporadas en Williams, reparó que “no sabemos la cantidad de años, hay muchas cláusulas en un contrato, pero veremos. Pero mi objetivo es un año más de Fórmula 2, ya que en 2025 ante la llegada de Carlos no voy a ir a Williams. Veremos después”.

Aunque afirma que se había ilusionado con la posibilidad de ser titular en 2025: “Sí, hubo muchas charlas y era la segunda opción después de Sainz por lo que habían hablado mis managers. Pero entiendo perfectamente por qué Carlos va, es un pilotazo y tiene mucha experiencia, viene de Ferrari, trae mucha información de ahí y suma mucho al equipo”.

Comparte los fines de semana con las máximas figuras de la F1 y sobre su vínculo con ellos define que “somos la ‘cosa’ que los está poniendo en peligro (risas)”, en referencia al nueva guardia de corredores que asoma con fuerza. “Los pilotos de Williams me dieron una gran ayuda. Pero el respeto que tenés contra Hamilton, Verstappen, lo tenés que perder porque si los seguís teniendo de ídolo no les vas a ganar nunca”, sentencia.

De las equivocaciones del MP Motorsport en la F2, sostuvo que “yo cometí errores en las primeras tres carreras del año y ellos se equivocaron después durante la temporada. Hablé con el equipo y estaban tratando de entender qué pasó con el motor. También hubo un tema aerodinámico. Es entendible, hay muchos factores en la F2 que a veces afectan. Yo manejé bien en las últimas tres carreras y no sumé puntos y eso es lo que desmotiva un poco y hay que seguir luchando. A veces no podemos controlar todo lo que nos rodea”.

Destaca que el balance “es positivo ya que di un salto muy grande después de Imola con el triunfo. Anduvimos muy bien en Barcelona y fuimos progresando con otros podios. Sumé puntos y manejé bien. En las últimas carreras hubo temas que no pude controlar y hay que trabajar para que eso no suceda más”.

Restan cuatro fechas y en uno de los circuitos ganó dos veces en la Fórmula 3, en Monza, Italia, en 2022 y 2023: “Hay que ir viendo carrera por carrera. Es un campeonato largo. Hay que tratar de no cometer más errores. Lo que viene lo veo positivo, con circuitos que nos gustan y en los que el auto puede funcionar bien en Qatar, Abu Dhabi… Con ganas de cerrar bien el campeonato. Se viene un año largo y la idea es sumar lo máximo posible”.

En tanto que habló de la falta de oportunidades para los egresados de la Fórmula 2, como sus últimos dos campeones que no pudieron llegar a correr en la F1, Felipe Drugovich (2022) y Theo Pourchaire (2023). “Cada caso es diferente, después ves a Ollie Berman que está 15° en el campeonato de la Fórmula 2 y llegó a correr en F1 con Ferrari (este año reemplazó a Carlos Sainz en Arabia Saudita). Yo creo que van a haber más chances en la F1 de ahora en más. No está bueno que el que gana en F2 no tenga una chance en F1, pero no es solamente el que maneja mejor, es un poco de todo, cosas políticas, cuestiones de marketing y hay que tratar de hacer un ‘clic’ en cada cajita para llegar a la F1″.

Su futuro seguirá vinculado a Williams y apuesta a una segunda temporada en la F2: “Me encantaría hacer otro año en la categoría. Si no hubiese tenido los problemas que tuve, estaría peleando el campeonato”.

Por último, se refirió a la salida de Agustín Canapino de la IndyCar y evitó comparaciones: “Son dos casos diferentes. Yo nunca corrí en autos acá y él sí y siempre en autos de turismo. Tuvo una oportunidad hermosa. Se fue a probar suerte a la IndyCar, lo disfrutó un montón y anduvo muy bien. Es una lástima que no continúe en la IndyCar. Era muy lindo tener a un piloto argentino representándonos en Estados Unidos”.

Franco Colapinto volverá a Europa este miércoles y comenzará a prepararse para la próxima fecha de la Fórmula 2 que será el 31/08 y el 01/09 en el Autódromo de Monza, en el marco del Gran Premio de Italia de F1. Buscará recuperar la senda de los buenos resultados y mostrarse en la antesala a la Máxima para concretar el gran sueño.

Fuente: LB24 / Infobae.