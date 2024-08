Gallardo pierde a Borja para el partido de ida ante Talleres

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente de la conducción técnica de River Plate comenzó con una mala noticia. A pocos días del crucial encuentro por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres de Córdoba, el Millonario no tendrá a disposición al delantero colombiano Miguel Borja, quien sufrió una lesión muscular.

Según informaron desde el cuerpo técnico del conjunto de Núñez, el atacante terminó fatigado en la práctica del miércoles y se hizo estudios, los cuales arrojaron que padece una pequeña lesión muscular en el isquiotibial izquierdo. “No llega a la ida por la Copa”, le aseguraron a este medio.

Aunque no se animan a descartarlo para el partido de vuelta, es una baja sensible para el Muñeco, ya que el atacante venía siendo el goleador del equipo durante el ciclo de Martín Demichelis. El futbolista de 31 años, que formó parte del plantel de Colombia que logró el subcampeonato en la pasada Copa América, acumula 25 goles y tres asistencias en 29 presentaciones en lo que va de la temporada con la banda roja cruzada en el pecho. Ante este escenario, su reemplazante sería el delantero paraguayo Adam Bareiro, quien llegó al club luego de un destacado paso por San Lorenzo (sumó unos minutos en los compromisos ante Lanús y Godoy Cruz y fue suplente y no ingresó contra Sarmiento de Junín y Unión de Santa Fe).

Con información de Infobae