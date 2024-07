“Por la estupidez de Kicillof, los bahienses se quedaron sin planta de GNL”

El titular del bloque del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, en el marco de la noticia que sacudió el ambiente, luego de que YPF confirmara que la planta de GNL se instalará en Punta Colorada.

“Se ha perdido una oportunidad para Bahía y la provincia a un gobernador por su ideología. El RIGI iba a beneficiar a esta planta y sus diputados no acompañaron. Esa herramienta traía muchos beneficios y Kicillof debió haber adherido, contaba con nuestros votos”, destacó Ritondo.

Luego, aseveró que “la ideología lo pasó por arriba y en Bahía se perdió una inversión enorme, mano de obra, empresas de servicio, transporte y logística. Era un salto de calidad para la ciudad. Es una lástima, todo por un gobernador que se prueba el traje para ser el candidato, olvidándose de que tiene que gobernar la provincia para los 18 millones de habitantes”.

“Esta discusión está desde el momento en que se debatía dónde ubicar la planta, el Puerto de Bahía Blanca era el lugar indicado, algo que estipulamos nosotros desde todo el bloque. Veíamos una gran oportunidad para Buenos Aires y la ciudad en particular. Se iban a generar importaciones que en poco tiempo iban a ser casi iguales a las inversiones”, consideró en otro segmento de la nota radial.

No obstante, destacó que “veo que esto ya es irreversible, un gobierno quieto, no corrió sus barreras ideológicas, no se reunió con YPF, con las empresas extranjeras y el gobierno nacional. La lógica mental ideológica de Kicillof no le permite verlo, por su estupidez Bahía Blanca perdió una oportunidad única”.

“La Provincia de Buenos Aires tiene gran cantidad de diputados, si los de Unión por la Patria se hubiesen sumado, el resultado hubiese sido distinto. Los prejuicios ideológicos del gobernador tampoco ayudaron porque detrás de estas inversiones, luego vienen otras y hoy se perdieron”, cerró Ritondo.