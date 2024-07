Multan a empresa que escanea los ojos: “No sabemos qué hacen con esa información”

Ariel Aguilar, subsecretario provincial de Desarrollo Comercial, habló en el programa “Bahía Hoy”, emitido por LA BRÚJULA 24, a un reciente fallo del gobierno bonaerense contra la empresa Worldcoin Foundation, que puso en debate la línea entre innovación tecnológica y protección de los derechos de los consumidores.

La multa impuesta de $194 millones y la orden de eliminación de cláusulas abusivas en contratos reflejan un creciente conflicto entre nuevas tecnologías y la regulación estatal. A mediados de abril, la sección Bahía Indiscreta había reflejado el arribo de la polémica firma de criptomonedas creada por Sam Altman, director de OpenAI, que desarrolló el popular ChatGPT.

Tal como se explicó en aquel momento, esta empresa reclutaba a personas a quienes les leían y tomaban captura del iris de sus ojos. A cambio, les pagaban con criptomonedas, la cual podía ser cambiada por dólares luego de que se acreditara en su propia billetera virtual.

Al respecto, Aguilar señaló esta mañana “hay mucha opacidad atrás de esto, nosotros lo detectamos a partir de enero, sobre todo en la cosa, en una etapa en la que parece que todo vale. Lo detectamos en muchos boliches y clubes”.

“Empezamos a ver un montón de situaciones, aunque no fue fácil porque no tienen domicilio en la Argentina, lo tienen en las Islas Caimán. Notábamos que una cláusula marcaba que cualquier inconveniente que tuviera una persona debía regirse bajo las leyes de Estados Unidos o las Islas Caimán, lo cual está prohibido. Ahí ya hay una falta a la Ley de Defensa del Consumidor”, explicó.

Y dijo que “en definitiva, lo que queremos hacer es regular estas actividades, porque no sabemos qué es lo que hacen con estos datos. En el contrato que se firma, la gente le da enter y en ese contrato dice que los datos podrán ser almacenados en una plataforma de Brasil o de Estados Unidos. Pero cuando nosotros preguntamos, nos dicen que eso queda guardado, con lo cual entra en una contradicción”.

“Tuvimos muchos casos en las inspecciones, en las que había menores de edad. Y más en este contexto de ludopatía que tenemos, cuando chicos toman este tipo de monedas para ir a apostar”, consideró el funcionario provincial.

En esa misma línea, expuso que “el Municipio puede hacer algo que no podemos hacer nosotros, que no tenemos poder de clausura de los locales. Nos pasó en La Plata, donde funcionaba una hamburguesería y se cerró justamente por estar habilitada como tal y no como lugar de escaneo de ojos. Es más, ellos contratan a través de una empresa que vende publicidad”.

“La decisión política del gobierno de la Provincia es decir que no vale todo lo mismo”.

“No se sabe qué hacen con esa información, hablé con alguno de ellos y en todos lados manifiestan que lo hacen con un fin altruista en el cual”, gracias a eso, ellos hacen que no se usen los datos de la gente de manera errónea. “, indicó