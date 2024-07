Atentos Boca, Racing, Central, Lanús y Belgrano: el cuadro de octavos

Anoche se terminaron de confirmar los tres equipos que restaban para completar el cuadro de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que tendrá a cinco equipos argentinos en busca de la gloria. De ellos, hubo dos que tuvieron que disputar los playoff, Boca y Rosario Central, mientras que los restantes avanzaron como líderes de su grupo: Racing, Lanús y Belgrano.

El xeneize, que dejó en el camino a Independiente del Valle, tendrá a Cruzeiro como rival, mientras que el Canalla hará lo propio con Fortaleza. Ambos, por haber disputado los 16avos, tendrán que abrir la serie como locales y definir en Brasil.

Lanús, en tanto, buscará los cuartos de final ante Liga de Quito (eliminó a Always Ready), Belgrano tendrá como rival a Paranaense (venció a Cerro Porteño) y Racing tendrá visitar a Huachipato (le ganó a Racing de Uruguay) en la ida y definirá la serie en Avellaneda.

El resto de los duelos serán: Bragantino (Brasil) vs. Corinthians (Brasil), Libertad (Paraguay) vs. Sportivo Ameliano (Paraguay) y Palestino (Chile) vs. Independiente Medellín (Colombia). Las fechas de disputa serán entre el 13 y 22 de agosto.

Fuente: MDZ