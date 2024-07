Periodista venezolano de La Brújula 24 palpitó las elecciones en su país

Los venezolanos votarán este domingo 28 de julio por el presidente de la República para el período 2025-2031, en un proceso que, según expertos, llevará a una “consolidación autoritaria” o a un proceso de “transición democrática” en el país. La toma de posesión del mandatario electo ocurrirá el 10 de enero de 2025.

Al respecto, el periodista de LA BRÚJULA 24, Jean Carlos Manzano (nacido en el país de la costa norte de América del Sur y radicado hace cinco años en Bahía Blanca) analizó unos comicios que pueden ser histórico, enfrentando a Nicolás Maduro y todo su régimen que lleva 25 años en el poder y al candidato opositor Edmundo González.

“Estamos ante un caso en el que unas elecciones no implican una democracia plena. El chavismo y la continuidad de Maduro controlan todos los espacios públicos, inclusive toda la Justicia. Hoy se debate si es o no como una dictadura, algunos dicen que es un gobierno autoritario. El ciudadano común, en los últimos seis años, el deterioro en lo económico ha sido desastroso. Hay más del 60% de la población por debajo de la línea de la pobreza, ganando menos de 300 dólares mensuales”, destacó Manzano, en LA BRÚJULA 24.

Y reconoció que “este domingo puede ganar la oposición porque se prevé que no sean fraudulentas. Ahora, el rival de Maduro eligió participar, a diferencia de las anteriores en las que se bajaron porque debían competir en muchísima desventaja contra el gobierno. Hasta la semana pasada se hablaba de la inhabilitación de González. El actual es una muy mala copa de Chaves, hoy somos 7,5 millones de venezolanos que se han ido en el país”.

“María Corina Machado no es candidata porque está inhabilitada políticamente y es la figura de la oposición. Tiene décadas dedicada a la defensa del voto y fue expulsada por el chavismo de manera inconstitucional. El año pasado, el gobierno de Maduro acordó con Estados Unidos hacer elecciones libres en el segundo semestre de este año”, resumió, en otro tramo de la entrevista radial.

No obstante, recordó que “a ella no la dejaron participar porque el Tribunal la acusa de actos de corrupción que no fueron probados, sin posibilidad de tener un derecho a réplica. González, quien finalmente será el candidato, fue embajador de Buenos Aires a fines de la década del 90 y comienzos del 2000. Hubo otra postulante (Corina Yoris) a la que tampoco dejaron inscribir, pese a que no tenía ningún impedimento. Ahí es donde aparece el nombre de quien luchará en las urnas con Maduro”.

“En Venezuela hoy no se pueden armar coaliciones para postular candidatos, se les permite funcionar en paralelo como ocurre hoy porque hay partidos que están proscriptos e intervenidos. De cada diez votantes, cuatro apoyan a Maduro porque todavía hay mucho empleado público que lo respalda y otros tienen temor de eso que el actual presidente menciona que va a haber un baño de sangre y van a perderse derechos. El voto es secreto, pero no obligatorio”, concluyó Manzano.

Un total de 21.392.464 venezolanos mayores de 18 años están habilitados para votar en las elecciones presidenciales, pero se estima que de esa cifra, al menos 4,5 millones de venezolanos en edad de votar están fuera del país y no podrán participar en la elección.