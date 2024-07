La periodista Laura Ubfal brindó su habitual columna de espectáculos en el programa “Hora Pico”.

Marina Calabró y Barbano se llamaron a silencio

“No voy a hablar de nada que tenga que ver con Rolando Barbano”, dijo Marina Calabró en “A la tarde”. “De hecho lo dije cuando volví de mis vacaciones y no voy a hablar de nada de lo que tenga que ver con eso”, explicó la periodista ante el incidente del auto mal estacionado en Núñez, tapando una cochera.

Mientras tanto, Damián Rojo afirmó que Marina Calabró le dijo que está reconciliada con el periodista de policiales porque no le contestó un chat y “ella no me va a mentir”.

La colega, que ahora sumó a sus gatitos a sus historias cotidianas en Instagram mostrando sus looks para la tele, habría decidido de común acuerdo con Barbano no dar más notas hablando de su intimidad.

Luis Ventura sumó que cenaron juntos en este lunes en San Telmo, en la calle Balcarce.

La realidad es que desde que el año pasado Iliana Calabró habló sobre el romance de su hermana, todo se fue desencadenando hasta estos días, sin que la prensa deje de sacarles el foco de encima, aunque dieron motivos continuados para que así sea.

Obviamente, el estallido fue en la noche del 16 de junio, cuando se entregaron los Martín Fierro de Radio y Marina le dedicó su premio a Barbano, sin que él acuse recibo cuando subió a recibir el suyo.

De allí en más llegaron unas cortas vacaciones de Marina en Miami, un control de alcoholemia que puso a Barbano en la mira y en este lunes la nota de LAM sobre el escándalo de haber estacionado tapando un garage, para descubrir así una noche compartida.

Si la decisión para seguir juntos es no hablar en los medios, vale la elección compartida.

Carmen Barbieri tuvo que volver a faltar

Se la ve estupenda un día y al siguiente no se la encuentra al frente de su programa de El Trece, “Mañanísima”.

Estuvimos averiguando el por qué del faltazo de este miércoles y nos enteramos que Carmen Barbieri está con vómitos por un problema aparentemente gastrointestinal y tuvo que faltar a su trabajo.

Ya no está Diego Ramos como su reemplazo y el equipo con Majo Martino, Lucas Bertero y Estefi Berardi se hicieron cargo del aire con los temas habituales de actualidad y espectáculos, en un programa donde tampoco está ya Ricardo Canaletti y donde se incorporaría en días Federico Seeber.

En este martes se la vio brillante y muy saludable a Carmen, bromeando con Alberto Martín sobre la posibilidad de un compromiso entre ambos.

Carmen trabaja mucho, después de su programa cubre el jurado de “Los 8 escalones” y siempre sigue haciendo teatro los fines de semana cuando se le presenta la oportunidad con distintos elencos.

La salud puede jugar malas pasadas y la Barbieri lo sabe, pero, seguramente, será algo pasajero.

Fran Delgado, ganador de GH y un escándalo en Río Negro

Vive en México, pero está de visita en su provincia, Río Negro, visitando a su familia y acompañado por sus hijos, Elena, que tuvo con Barby Silenzi e Ian, de Gisela Bernal.

Y en el Día del Amigo, Francisco Delgado, ganador de “Gran Hermano” en el 2015, fue el eje de un escándalo en un boliche de General Roca.

Todo ocurrió en una fiesta electrónica y parece que “un sujeto le habría pedido varias veces que respete a las personas que estaban en el lugar y luego de un intercambio de palabras, ‘habría intentado educarlo”.

Testigos del hecho, aseguraron a TodoRoca.com, que Delgado perdió piezas dentales y cayó noqueado en el piso, ante la mirada de varios de los presentes”.

Cuando Fran salió de la Casa supo que Ian era su hijo. Fue en el 2015 que Ariel Diwan, en pareja con Gisela Bernal, se enteró de que el niño no era su hijo biológico.

