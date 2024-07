La periodista Laura Ubfal brindó un resumen de los temas salientes del mundo del espectáculo. Como siempre, lo que tenés que saber lo encontrás en el aire del “Hora Pico”, por La Brújula 24.

El futuro de Furia

Primero, se refirió a la polémica que se instaló a raíz de un tuit de su autoría, en el que habló del futuro de Furia y su vínculo con Telefe. “Lo que me molestó bastante es todo lo que pusieron después. Es impresionante como un tuit puede provocar todo lo que provoca. Es falta de información o inventos, toda especulación. Es una cosa de locos toda la gente que habla”.

Por qué Stefi Roitman habló en el acto del atentado a la AMIA

Pasaron 30 años y no hay Justicia. Y una vez más se hizo un acto en la puerta de la AMIA, de Pasteur al 600 con presencia multitudinaria y la apertura a cargo de Stefi Roitman. La actriz fue elegida porque justamente ella nació en el día del atentado a la Mutual Judía en la Ciudad de Buenos Aires.

AHORA I La actriz Stefi Roitman encabeza el acto por los 30 años del atentado a la AMIA: "En este lugar, hace 30 años, nos arrancaron a nuestros esposos y esposas, hermanos y hermanas". https://t.co/tSJZQG4ryI pic.twitter.com/1AhGD13a1t — TN – Todo Noticias (@todonoticias) July 18, 2024

Mientras se espera que algún día las 85 muertes encuentren una respuesta, una producción de Dori Media junto a Yair Dori, grabada en el Uruguay, reflejará en una ficción el terrible atentado.

Malena Sánchez en el rol de una periodista y el israelí Michael Aloni (Shtisel) son los protagonistas de esta ficción basada en la realidad, que ocurrió en 1994 y que se cobró 85 víctimas fatales y más de 300 heridos en el barrio de Once, de la ciudad de Buenos Aires.

En la ficción, Diego (el actor israelí de “Schtisel”, MIchael Aloni), un agente del Mossad cuya hermana murió en el atentado terrorista en Argentina, se toma una licencia y se junta con Gisela (Malena Sánchez), una periodista local, para encontrar a los responsables del sangriento hecho.

Su viaje para descubrir la verdad los llevará a un mundo de espionaje, agencias de inteligencia y traficantes de armas.

Un mundo dudoso en el que las mentiras son verdades y la justicia y la venganza se vuelven indistinguibles. El viaje que ambos emprenden eventualmente los llevará a reexaminar su conexión con sus familias e incluso su concepto de identidad propia.

El elenco de “AMIA” está conformado por Michael Aloni, Malena Sánchez, Alfonso Tort, César Bordón y Jameel Khoury, entre otros.

El idioma principal de la serie es el español, combinado con inglés, hebreo y persa. “AMIA” es una idea original de Nadav Palti y Yair Dori y fue creada por Givon Snir y Shuky Gur. Cuenta con la dirección de Guillermo Rocamora, está escrita por Izhar Harley, y se estrenará entre febrero y marzo de 2024 en Reshet 13, canal de tv abierta de Israel, para exportarse después al mundo por plataformas.

Sofía Clérici quiere que le devuelvan 600 mil dólares

“Mis ganancias no pueden considerarse como un hecho delictivo. Recibo fuertes sumas de dinero o regalos costosos por mi labor” manifestó Sofía Clérici en un escrito, para tratar de justificar su fortuna, al ser investigada por lavado de dinero junto a Martín Insaurralde.

El periodista Rodrigo Alegre informó que Clérici volvió a pedir su sobreseimiento en un escrito donde dice que “mi actividad como modelo y acompañante de viaje no creó ningún riesgo jurídico desaprobado”.

“Por mi exposición y reconocimiento público, de al menos 15 años, es altamente requerida mi compañía y acompañamiento profesional para diversos acontecimientos, entre ellos, realizar viajes al exterior prolongados”. “Percibo honorarios que se trata de importantes sumas de dinero” explicó con intención de que le devuelvan los U$S 600.000 que le secuestraron en su casa de Nordelta, así como joyas y carteras carísimas.

“El allanamiento en mi domicilio tiene que ver con mi trabajo. Me cosificaron como mujer. Pido también que me devuelvan mis carteras desde noviembre. Mis servicios son excluidos como asunto impositivo” se justificó Clérici.

