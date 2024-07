El Gobierno insistirá en derogar las PASO y la oposición dialoguista buscará modificarlas

Con la baja del gasto público como argumento principal, el Gobierno confirmó a los bloques de diputados dialoguistas que enviará al Congreso una reforma política que incluirá la derogación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Los opositores objetaron la eliminación lisa y llana de las elecciones primarias –admitieron que podrían aceptar mejoras– e insistieron en que, antes de avanzar en cualquier reforma electoral, el oficialismo debe motorizar la aprobación de la Boleta Única de Papel (BUP), pendiente en el Senado.

La reforma política que diseña el Gobierno aún no tiene fecha de ingreso, aunque se estima que será en los primeros días del mes próximo, anticipan fuentes oficiales. No le sobra tiempo al oficialismo, por el contrario: por regla general los legisladores no discuten iniciativas de índole electoral en los años en que se celebran elecciones, por lo que quedan solo cinco meses para avanzar. Con el agravante de que la Constitución Nacional impone una mayoría absoluta en ambas cámaras (mitad más uno de los miembros) para modificar cualquier ley electoral, por lo que las negociaciones no serán sencillas.

La prioridad del Poder Ejecutivo, y así lo explicitaron los funcionarios, es la eliminación de las PASO, a las que consideran un gasto innecesario. Argumentaron, además, que sería de muy difícil instrumentación si finalmente es sancionada la ley de Boleta Única de Papel tal como la votó la Cámara de Diputados, que propone incluir, en una misma papeleta, todas las categorías electorales (modelo cordobés). La iniciativa está pendiente de aprobación en el Senado y, sería modificada para asegurar la mayoría de los votos.

A los dialoguistas no les convence la derogación lisa y llana de las PASO que, aun con sus falencias, ayuda a ordenar a una oposición desarticulada y conformar listas competitivas. De todas maneras, puertas adentro de los distintos bloques hay miradas distintas. Por caso, el bloque de PRO, el aliado más fiel de los libertarios en el Congreso, propone que las primarias sean optativas, tanto para la agrupación política como para los votantes. La Coalición Cívica también impulsa una iniciativa similar.

Fuente: La Nación