El bahiense Millán integra la lista de la Selección para L’Alcudia

La actividad no se detiene en la Selección Argentina. Luego de que la Mayor se consagrara nuevamente campeona de la Copa América y la Sub 23 armara la valija para competir en los próximos Juegos Olímpicos, este miércoles Diego Placente dio a conocer la lista de la Sub 20 para disputar el torneo juvenil COTIF L’Alcudia.

La gran noticia es que Bahía Blanca dirá presente en el certamen con la presencia de Lautaro Millán. El jugador de Independiente de 18 años, surgido en La Armonía, fue convocado y tendrá una buena experiencia con la albiceleste.

La Sub 23 viajó a primera hora del jueves rumbo a España, donde se llevará a cabo el certamen entre el 20 y 30 de julio. Vale remarcar que Argentina participará por décima vez en L’Alcudia y salió campeón en tres de ellas: en 2012, 2018 (de la mano de Lionel Scaloni) y 2022. Además, fue subcampeón en otras dos: 2013 y 2016.

El fixture de la Sub 20 Argentina en L’Alcudia

Domingo 21 de julio

16.00 ADH Brasil– Argentina

Martes 23 de julio

18.00 Argentina – Levante

Jueves 25 de julio

14.00 Argentina – Mauritana

Sábado 27 de julio

18.00 Valencia – Argentina

Domingo 28 de julio

16.00 Semifinal

18.00 Semifinal

Lunes 29 de julio

13.30 Tercer puesto

Martes 30 de julio

17.30 Final

Grupo A: Elche, Sevilla, Arabia Saudita, Uruguay y Villareal.

Grupo B: Elche, ADH Brasil, Argentina, Mauritana, Valencia

