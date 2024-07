“Los votantes de Milei siguen acompañándolo, pero ya no son tan optimistas”

Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24, sobre la imagen del Gobierno nacional, a raíz de una encuesta que realizó días atrás su consultora donde se evalúa si Javier Milei y su todo equipo atraviesan una crisis de confianza.

“Supongamos que el Presidente es un hijo de un alumno del colegio y sus votantes son los padres. Estos últimos dicen que el primer semestre le fue bien porque dio indicios de resolver una cuestión clave como la inflación, cambió las expectativas de la gente de negativas a positivas. También logró bajar la conflictividad de las calles y aprobar en el Parlamento un paquete de Leyes importante. Y cuando le preguntan cómo arrancó el segundo semestre ven que le cuesta matemática y lengua”, lanzó Nejamkis, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y añadió: “Traducido sería que ahora el Gobierno atraviesa dos desafíos: una situación de desconfianza de los mercados respecto de la sustentabilidad del programa económico y parte de ese pesimismo empieza a trasladarse a una parte de votantes que no le quitan la imagen positiva, pero que son menos optimistas de cara a futuro. Quizás la inflación no baje lo que se espera en lo sucesivo y la suba del dólar puede terminar en una devaluación. Si no cambia las condiciones, el Gobierno puede caer en problemas con la opinión pública y la sociedad”.

“Uno de los primeros temas que vemos en el informe tiene que ver con la preocupación de los argentinos. Notamos que lo que antes era la inflación, pero ahora la desocupación comienza a convertirse en un tema central. Los niveles de actividad de la Economía dejan dudas respecto de si Milei va a lograr resultados positivos en el segundo semestre. En la primera mitad de año había un presente complicado, pero con expectativas positivas. Hoy, hay una composición más compleja, pese a que el Gobierno tiene una mayoría que lo acompaña”, sostuvo el consultor político.

No obstante, aseveró que “el Presidente hizo un recorrido meteórico, derribando todas las barreras y logrando ingresar a la política para llegar a los primeros lugares. Eso ya está, pero aún muchos votantes que tienen una mirada crítica de la actualidad, si los ponés en la disyuntiva de lo de noviembre del año pasado, volverían a votar igual. Una encuesta es una foto, después para dónde evoluciona depende de muchos factores. En este caso el desafío será cómo Milei y su equipo logren aliar el funcionamiento de la economía y convertir en virtuoso un ciclo que todavía no lo es”.

“Hoy, cerca de un 50% de los argentinos plantea que el sueldo le alcanza solo para vivir, sin pensar en ahorrar, cambiar el auto o vacaciones, después hay un 27% a la que no le bastan el sueldo y se está endeudando o pidiendo préstamos. Y hay un 20% al que le va bien. Ahí notamos una leve mejoría y que tiene que ver con el acostumbramiento a una nueva condición y no está vinculada a términos de ingresos”, sumó Nejamkis.

Aunque advirtió que “los primeros meses fueron muy duros en cuanto a los precios regulados, los cuales subieron significativamente, cambiando la economía de muchas familias. Una vez que se acostumbraron pueden tener cierta estabilidad, a raíz del sendero de baja de precios en comparación con enero. Es un proceso que recién estamos viendo, es la primera vez que vemos esta percepción desde que asumió Milei, estaremos atento de cómo sigue de ahora en más”.

“La foto es, dos bloques sociales, uno que banca al Presidente y otro que no, todavía hay una mitad robusta que apoya al Gobierno y supera el 50%, con un núcleo importante que lo banca. Eso no quita que aparezca cierto escepticismo de cara al futuro. El Gobierno debería ver esa luz amarilla del semáforo que se está encendiendo”, finalizó.