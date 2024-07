“Lautaro no tiene techo”, afirmó su primer entrenador

Guillermo Puliafito, coordinador de inferiores del Club Liniers, recordó esta mañana en LA BRÚJULA 24 cómo fueron los inicios de Lautaro Martínez en el “Chivo” de la avenida Alem.

El goleador fue clave en una nueva consagración de la Selección Argentina, que anoche se quedó con la Copa América disputada en los Estados Unidos. Lautaro fue el máximo anotador del certamen.

Por eso, Puliafito no tiene dudas: “Estar tan en la élite del fútbol es para pocos, lo que está haciendo Lautaro es para muy pocos. Está entre los 10, los 20 mejores del mundo, es un animal. No llegó al techo y no sabemos cuándo lo va a terminar”.

“Él siempre mamó fútbol, con su papá ‘Pelusa’ que fue muy bien jugador también. Tenía los genes de jugador de otro nivel, pero lamentablemente en aquel momento no se veía tanto el fútbol de acá porque se veía más básquet”, relató.

Y dijo que “por suerte lo pudimos traer a Lautaro, tuve mucha suerte de poder hacerlo. Ahí se fue formando en la categoría 96. Tendría 8/9 años cuando llegó”.

“Para ser crack en el fútbol hay que tener la cabeza que tienen estos animales, más en este caso como el de Lautaro, que le toca remarla de atrás y está enfocado en ayudar al equipo desde dónde le toque. Está programado para eso, fue goleador siendo suplente”, añadió.