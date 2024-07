La emoción de Abel Pintos por cantar el Himno en la final

Este domingo, la Selección Argentina disputa la final de la Copa América 2024 ante Colombia y confirmaron que Abel Pintos será quien cante el Himno Nacional Argentino en la previa del partido.

“El honor es mío, es una maravilla de invitación, me siento muy agradecido. Cada vez que tuve la oportunidad de cantar el himno en un evento de la Selección, es emocionante. Me siento honrado y muy feliz”, comenzó expresando el artista en declaraciones radiales.

Y agregó: “Hubo partidos de toda la clasificación que tuve la oportunidad de cantarlo. En el primer partido, cuando pudimos ver a Argentina campeón, fue muy emocionante. Ahora se va por algo muy importante, sobre todo con mucha emoción”.

“Esta Selección ya nos ha regalado muchísimo, los queremos de una manera especial. En parte, cantar en un momento así, significa algo muy importante para mí”, sumó Abel Pintos.

Abel Pintos habló sobre el regalo que le dio la Selección Argentina

En 2023, el cantante cantó el himno nacional en los Martín Fierro y Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, le regaló una camiseta firmada por todos los jugadores de la Selección Argentina.

En ese sentido, Abel Pintos contó: “Los jugadores y el cuerpo técnico en general, así como el Chiqui, se emocionaron mucho con el proyecto de los himnos que hice”.

“Ese álbum que se llama ‘Alta en el cielo’ es algo que los emocionó mucho y me mandaron esa camiseta como símbolo de agradecimiento o hacerme saber que los ponía muy contentos”, agregó.

“Que un álbum de canciones patrias tenga millones de reproducciones hoy en día es una revolución. La verdad es que fue un regalo muy lindo que me hicieron”, cerró el artista.

Abel Pintos se prepara para la final de la Copa América 2024

“Voy a vestir un traje. Siempre que canté para la Selección vestí un traje porque es un honor muy grande. Me gusta ir vestido de manera formal”, sostuvo.

“Me ocupo de la previa y trato de hacer cosas que me mantengan distraído. Hoy me voy a encargar de la ropa, a planchar mi camisa, mi traje. Esas cosas me ayudan a estar concentrados en cosas terrenales para que mi cabeza y mi corazón no estén volando”, concluyó.

Fuente: Mitre