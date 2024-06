Julio Vaccari aceptó dirigir a Independiente: “Está el olor a sangre”

Independiente le dio la bienvenida a su flamante director técnico: Julio Vaccari fue presentado en conferencia de prensa, al día siguiente de la victoria contra Banfield en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la quinta fecha de la Liga Profesional. “Estoy capacitado para ponerle el pecho a la situación”, expresó, sin vueltas.

El exentrenador de Defensa y Justicia y Vélez regresó de sus vacaciones en los últimos días y tuvo su presentación oficial este mediodía. Firmó un contrato hasta diciembre de 2025 con el club de Avellaneda y será el reemplazante de Carlos Tevez. “Estoy muy contento por esta posibilidad. Uno siempre se ilusiona con los proyectos y, en este caso, por la institución a la que estoy viniendo. Para mí hay cosas importantes a la hora de tomar decisiones. Una, la más importante, es el sentir. La idiosincrasia y la manera de ver el fútbol, la verdad, están muy emparentadas. Eso hace que la ilusión sea más grande”, afirmó.

A su vez, remarcó que Marcelo Bielsa y Gabriel Heinze lo “ayudaron mucho” en su formación como entrenador y aseguró que le “encanta la presión”. En ese sentido, explicó por qué aceptó el desafío del Rojo en este momento delicado en cuanto a lo institucional: “¿Por qué Independiente y por qué no otra? Porque está el olor a sangre. Me encanta. Eso lo disfruto. La preparación para mí es constante. No termina nunca en el entrenador”.

Por otra parte, Vaccari mencionó cuáles son sus metas en el club: “En cuanto a los objetivos, en el corto plazo es lograr un estilo visible de juego, que la gente se sienta identificada, que la gente esté cómoda y lograr tener un equipo competitivo, que en todas las canchas salga a jugar de la misma manera. Esos son los objetivos más importantes. No me enfoco en los del largo plazo: esos vendrán en consecuencias de los primeros”.

Incertidumbre por el mercado de pases

Los dirigentes de Independiente son cautos con el tema de los refuerzos y es que todo está supeditado a si se levantan las millonarias inhibiciones. El club no se desprenderá de ningún jugador en el caso de que no pueda incorporar en este mercado de pases.

Con información de TyC Sports