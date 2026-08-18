Escándalo en Vélez-Defensa y Justicia: Barros Schelotto y Vaccari terminaron a los golpes

El empate 1-1 entre Vélez y Defensa y Justicia por la quinta fecha del Torneo Clausura terminó con un escándalo en Liniers. Apenas finalizó el encuentro, Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari protagonizaron un enfrentamiento que incluyó insultos, empujones y golpes de puño camino a los vestuarios.

La tensión se desató después del pitazo final del árbitro Nicolás Ramírez. Cuando Vaccari se dirigía hacia el vestuario visitante, se produjo el encuentro con Barros Schelotto y comenzó una discusión que rápidamente fue subiendo de tono.

De acuerdo con lo observado durante el tumulto, el entrenador de Vélez habría sujetado a su colega de Defensa y Justicia a la altura del cuello y Vaccari habría respondido con un golpe. La situación generó una inmediata reacción de futbolistas e integrantes de ambos cuerpos técnicos, que se acercaron para separarlos.

El clima ya venía cargado desde el desarrollo del partido. Durante el encuentro, Vaccari había mantenido un fuerte intercambio con Federico Insua, integrante del cuerpo técnico de Vélez, a quien acusó de haberle faltado el respeto. “No te hagas el vivo, conmigo no te hagas el vivo. A mí no me faltes el respeto”, expresó el entrenador del Halcón durante aquella discusión.

El conflicto continuó incluso cuando los jugadores intentaban llevar a Vaccari hacia el vestuario. Desde un sector de la platea local también hubo insultos contra integrantes de Defensa y Justicia, especialmente contra Leandro Fernández, exjugador de Vélez y autor del gol que estableció el empate definitivo.

🤬⚠️ GUILLERMO BARROS SCHELOTTO LO FUE A BUSCAR A VACCARI Y SE AGARRARON A PIÑAS EN EL TÚNEL POST PARTIDO. pic.twitter.com/AcE9Ui4Y4F — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 18, 2026

Más tarde, ambos entrenadores buscaron minimizar lo sucedido. Vaccari sostuvo que no había ocurrido “nada importante” y evitó brindar detalles de la pelea. Barros Schelotto, por su parte, reconoció que hubo “discusiones y empujones” y admitió que se trató de una situación que no debería haber sucedido.

En lo estrictamente futbolístico, Vélez se había puesto en ventaja con un gol de Manuel Lanzini, pero Defensa y Justicia llegó al 1-1 en el segundo tiempo a través de Leandro Fernández. Con el empate, el Fortín quedó con 11 puntos en la Zona A, uno por detrás del líder Instituto, mientras que el Halcón llegó a ocho unidades.

Sin embargo, el resultado deportivo terminó relegado por los incidentes posteriores. El enfrentamiento entre Barros Schelotto y Vaccari se convirtió en la imagen que marcó el cierre de una noche caliente en el estadio José Amalfitani.