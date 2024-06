El Senado rechazó cambios en Ganancias: quiénes seguirán pagando

Los senadores rechazaron los cambios al Impuesto a las Ganancias incluidos en el Paquete Fiscal. Aunque la ley fue aprobada en general, el título quinto del texto no obtuvo el visto bueno de los legisladores en el tratamiento particular. Si no se realizan nuevas modificaciones en Diputados, continuará vigente el esquema actual del Impuesto a las Ganancias. Esto significa que seguirán pagando el impuesto aquellos que perciban un salario bruto superior a $3.514.725, equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles.

El restablecimiento del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría para los trabajadores en relación de dependencia, a niveles similares a los que regían antes de la reducción impulsada por el exministro de Economía Sergio Massa, fue rechazado por 41 votos contra 31. Este rechazo refleja la oposición a uno de los puntos clave del paquete fiscal, el cual era esencial para que el Poder Ejecutivo pudiera recomponer los ingresos del fisco sin depender de tributos de emergencia o distorsivos como el Impuesto PAIS.

La reversión del impuesto formaba parte de la estrategia gubernamental para aumentar la recaudación en un 0,5% del PBI y mejorar la coparticipación a las provincias. Sin embargo, el texto aprobado en Diputados reducía este porcentaje a 0,43% y el documento que llegó al Senado lo ajustaba aún más a 0,41% del producto, según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Finalmente, el Senado rechazó en su totalidad el ajuste propuesto, dejando en suspenso los cambios fiscales esperados.

Para entender el contexto, es importante destacar que el último cambio significativo en septiembre de 2023 eximió del impuesto a 800.000 asalariados. Los contribuyentes tributan de acuerdo con la diferencia entre su haber y el mínimo no imponible, con alícuotas que varían entre el 27% y el 35%, según el nivel de ingresos. Para empleados solteros, el mínimo no imponible es de 15 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, un salario bruto de $3.514.725.

