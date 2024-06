Liga Profesional: Boca visita a Platense y River recibe a Tigre

Boca visitará a Platense este domingo desde las 14.30 (TV: TNT Sports) en el estadio Ciudad de Vicente López, por la cuarta fecha de la Liga Profesional, en busca de volver al triunfo en el certamen doméstico después de haber goleado entre semana a Nacional Potosí por la Copa Sudamericana.

Para este compromiso, el entrenador Diego Martínez volvería a poner lo mejor. Miguel Merentiel tiene muchas chances de volver después de haber padecido un cuadro gripal, mientras que también retornaría Luis Advíncula, que se recuperó de un desgarro. Si no llega, el lateral por la derecha seguiría siendo Marcelo Saracchi. La mala es que Edinson Cavani quedó descartado por dolor en uno de sus tobillos.

Por el lado del Calamar, el equipo todavía no ganó en lo que va del torneo y tiene dos empates, el último 1-1 ante Atlético Tucumán como visitante. Además, en ese encuentro vio la roja por doble amonestación Sasha Marcich, quien no podrá ser parte del once este domingo.

Posibles formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Gastón Suso, Bautista Barros Schelotto; Leonel Picco; Ronaldo Martínez, Fernando Juárez, Iván Gómez, Lucas Ocampo; y Mateo Pellegrino.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Guillermo 'Pol' Fernández, Cristian Medina, Ezequiel 'Equi' Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Lucas Janson.

Mientras que River Plate y Tigre se enfrentan este domingo a las 20.15 (TV: ESPN Premium) en el estadio Monumental, por la cuarta fecha de la Liga Profesional.

El Millonario comenzó el torneo con el pie derecho, con dos triunfos consecutivos ante Central Córdoba y Belgrano, ambos como local, pero tropezó en la tercera jornada cuando visitó a Argentinos Juniors, con el que perdió por la mínima y está séptimo con seis puntos.

El último jueves, el equipo de Martín Demichelis culminó su participación en la etapa de grupos de la Copa Libertadores con un triunfo 2-0 ante Deportivo Táchira, lo que le permitió consolidarse como líder en el Grupo H y el mejor primero, por lo que definirá todas las series de local.

El Matador, por su parte, es el peor equipo de la Primera División: sumó un punto en las primeras tres fechas (empató 1 -1 con Rosario Central como visitante) y está último en la Tabla Anual con apenas seis puntos en 17 partidos disputados en lo que va del 2024, por lo que mira cada vez más de cerca el descenso a la Primera Nacional. Viene de perder por goleada 4-0 ante Racing.

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Agustín Sant’Anna, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Matías Kranevitter, Esequiel Barco, Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Tomás Fernández, Kevin Lomónaco, Ángelo Marchese; Martín Garay, Agustín Cardozo, Tomás Galván, Gonzalo Maroni, Blas Armoa; Nicolás Contín.

Domingo 2 de junio

14.30 Platense – Boca (TNT Sports)

18.00 Rosario Central – Lanús (ESPN Premium)

18.00 Central Córdoba – Talleres (TNT Sports)

20.15 Instituto – Gimnasia (TNT Sports)

20.15 River – Tigre (ESPN Premium)

Lunes 3 de junio

19.00 San Lorenzo – Sarmiento (ESPN Premium)

21.15 Estudiantes – Godoy Cruz (ESPN Premium)

21.15 Defensa y Justicia – Independiente (TNT Sports)

Martes 4 de junio

15.30 Barracas Central – Huracán (TNT Sports)

20.00 Banfield – Newell’s (TNT Sports)

20.00 Independiente Rivadavia – Unión (ESPN Premium)