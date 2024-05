Caso Facundo: desestiman denuncia contra la jueza Marrón y avalan su actuación

Ayer el pleno del Consejo de la Magistratura desestimó una denuncia contra la jueza federal Gabriela Marrón por la investigación del Caso Facundo y determinó -en pleno- que no hubo irregularidad alguna en su actuación.

La totalidad de los consejeros -encargados de evaluar y juzgar al Poder Judicial- entendieron que no podía prosperar una denuncia de las querellas contra la magistrada porque, no existían elementos que indicaran que su trabajo no se había ajustado a derecho.

Incluso, varios de los integrantes del Cuerpo, hicieron hincapié en que -tal cual lo viene revelando este diario- las acusaciones contra Marrón habían sido presentadas por haber cuestionando al peritrucho Marcos Herrero. Dudoso hubiese sido que mirara para otro lado ante los groseros plantados de prueba del “adiestrador de perros”.

Bahía Indiscreta había publicado hace un mes que la persecución contra Marrón no tenía basamento ni técnico ni jurídico, sino que se trataba de una cuestión netamente política impulsada por un sector del radicalismo y que, esencialmente, significaba una “devolución de gentilezas” por “no haber comprado” la desaparición forzada que se intentó instalar falsamente. Ver https://www.labrujula24.com/notas/2024/04/29/la-venganza-sera-terrible-n365502/

Ahora, en rigor de verdad, vale señalar que el propio senador de la UCR Eduardo Vischi, que había solicitado el comparendo de Marrón (luego de tres años y justo cuando concursaba para camarista), fue quien elaboró el dictamen desestimatorio. A la hora de exponer ante sus colegas quiso despejar dudas: “quiero aclarar que aquí no hubo ninguna animosidad contra la jueza. Nadie quiso perjudicarla en su carrera judicial. No hubo ninguna cuestión personal. Es que con la denuncia inicial pudimos pensar una cosa, pero después con las aclaraciones se cambió el criterio”.

Luego, sobre el fondo de la cuestión, señaló: “hemos hecho un estudio bastante importante del Caso Facundo y escuchar a la jueza nos disipó un montón de dudas. En este caso no hubo problemas procedimentales y no se acotaron ninguno de los derechos de las partes. Es más, se llevaron adelante una serie de líneas de trabajo que son consideradas importantes a nivel internacional”.

Por último, indicó que “con toda la información, nosotros hemos presentado un dictamen desestimatorio. La actuación de la magistrada en la causa penal garantizó el debido proceso, contando los acusadores con todos los remedios procesales disponibles”.

A su turno, el prepresentante de los abogados Héctor Recalde le apuntó al peritrucho. “En este caso nos enteramos de que hubo un peritaje falso entre las pruebas. Evidentemente hubo toda una maniobra urdida en perjuicio de la jueza Marrón”.

Para cerrar, Alberto Lugones también se refirió al farsante de Herrero: “En todo esto hay un punto importante, que es que cuando se llamó a la magistrada a declarar no teníamos presente que uno de los peritos actuó en contra de los argumentos de la jueza. Y ese perito está imputado (en Bahía) y con una condena por armar causas en Mendoza. Por lo cual, si me quedaba alguna duda, esto me termina de convencer”.

Casi un lustro

A cuatro años de la muerte de Facundo, el sentido común pareciera que comienza a ser el principio rector luego de tanto show macabro. Recién ahora los primeros funcionarios judiciales en intervenir -y esclarecer el caso- pueden liberarse de falsas acusaciones, que como se ha dicho hasta el cansancio, fueron ataques desplegados con la intención de torcer sus decisiones. O bien para hacerles pagar no haber avalado truchadas y delitos. Lo mismo les sucedió a aquellos periodistas, principalmente de este medio, que se negaron a sumarse a la operación que gran parte de la prensa “compró”.

Ahora, si se busca justicia -en el sentido más estricto de la palabra- sería esperable que comiencen a dar explicaciones aquellos que diseñaron y ejecutaron el siniestro plan de inventar delitos gravísimos, conspiraciones y -lo más nefasto- querer culpar inocentes. Además, todo pareciera indicar que en esta trama hubo autores materiales e intelectuales.