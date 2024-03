Vuelve Gastón Pauls a Bahía con su charla de salud mental y adicciones

A partir del Programa integral de salud mental, consumo problemático y adicciones, el municipio de Bahía Blanca junto al Consorcio de Gestión del Puerto y la productora CACUCA, presentarán en el teatro Gran Plaza, “Hablemos: Charla de prevención de adicciones”, a cargo de Gastón Pauls.

Se trata de un encuentro testimonial con el actor y conductor para generar una concientización en la comunidad sobre la prevención de adicciones y el consumo problemático, en un intercambio genuino y enriquecedor donde se compartirán con la audiencia diversas experiencias.

La charla se llevará a cabo este sábado a las 14, en el Teatro Gran Plaza – Alsina 170-, con entrada libre y gratuita. En diálogo con LA BRÚJULA 24, el conocido actor y conductor televisivo resaltó que “la idea es amplificar la voz para que más gente que la está pasando mal pueda ver los resultados, aunque demoren unos años”.

“Tengo una fundación hace 20 años, cuando aún estaba en consumo, y fue ese trabajo específico de tratar de ayudar a quien estaban igual o peor que yo a hacer el click y dejar atrás la adicción. No hay manera de salir de esto solo, se requiere de la ayuda y contención de otra persona, de la misma manera esto de ponerle entidad al asunto llamando a las cosas por su nombre, no se puede hacer sin apoyo gubernamental”, sumó Pauls, en el programa “Bahía Hoy”.

Luego, comentó que “si el Estado se compromete, pero los privados no, estamos complicados. Si seguimos vendiendo a los pibes de 12 años que la cerveza es el sabor del encuentro, estamos perdidos. Si mostramos que la gente que bebe alcohol es feliz y no le pasa nada, es falso. No pido que las publicidades muestren lo peor, pero al mismo tiempo la gran pandemia actual es el juego online, apuestas que se promocionan incluso en transmisiones de fútbol. Allí, los prestamistas piden devolver la deuda con lo que sea, sexo o dinero”.

“Una de las principales frases que decimos los adictos en los grupos anónimos a los que sigo yendo es ‘bienvenido, no estás más solo’. Lo otro que te dicen es ‘soltá la lupa y agarrá el espejo’, para mirarse a uno mismo. Si estoy 24 horas con el celular en la mano, de qué adicción le estoy hablando a mi hijo. La sociedad nos demanda éxito e invulnerabilidad, pero al mismo tiempo estamos más pendiente en los likes que recibimos en Instagram, más que mirando los ojos del chico. Y capaz que cuando lo hago ya es tarde, porque tapó todo con porros o pastillas”, finalizó.