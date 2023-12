El fuerte trasfondo político en la pelea de Moria Casán y Pampita

Es miércoles y ella no podía faltar, obviamente. Llega la periodista Laura Ubfal, con todo lo relacionado al mundo del espectáculo, en el programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24

Trasfondo político en la pelea entre Moria Casán y Pampita

Al aire sólo se vio la pelea entre Moria Casan y Pampita a los gritos por cierto favoritismo con uno u otro participante del “Bailando”, como suele pasar cada año en los jurados. Esta vez todo empezó con un comentario de Ángel de Brito y bastó para que las señoras se digan de todo en cámara, sin escuchar a Marcelo Tinelli que les pedía calma.

“A mí nadie me ningunea” decía Pampita y Moria enfurecida le gritaba “sos buchona…., soy una persona que nunca falta, hay que ser profesional”. “Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos”. “Dejá de decir que regalo notas”, le replicaba Moria. “Vos sos una buchona de la producción” contestaba Pampita. Así se vio todo al aire en la noche de este martes en la pista del “Bailando”.

Esto es lo que se vio, pero después, a la salida, los medios hicieron notas conjuntas a ambas y lo que se percibió en sus dichos y en las declaraciones que se verán durante el día, el trasfondo de la pelea tuvo un contenido político.

Nos adelantaron que Moria, se sabe, está en la vereda de enfrente del pensamiento político de Pampita y sobre todo de su marido, Roberto García Moritán y habría habido un pase de factura entre ambas.

Habrá que ver cómo sigue el tema en esta semana y si se descubre de dónde viene tanta bronca entre ambas, cuando se suponía que este jurado era todo paz y amor.

Pampita y Moria se habían enfrentado en el 2016 cuando estaba Soledad Silveyra en el Jurado y se produjo entonces un fuerte ida y vuelta hablando sobre falsedad y otras yerbas.

Tensión en la casa

En otro tramo de la columna, Laura Ubfal habló sobre el escándalo del momento en la Casa de Gran Hermano. Y dijo con contundencia: “Quieren que se vaya Furia de la casa”.

En la previa de una nueva gala de nominaciones, consideró que “viene muy fuerte el tema”. Y remarcó que “por ahora no hay preferidos, pero la verdad que no me gusta la violencia”.

