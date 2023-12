Villarruel, a la CGT: “Magia no podemos hacer en cuatro días”

La vicepresidenta Victoria Villarruel salió a responder a la advertencia de la CGT que, tras las medidas del ministro de Economía Luis Caputo, dijo que no se quedará “con los brazos cruzados” ante los efectos que el plan tenga sobre los trabajadores y les pidió ser “prudentes”.

“Es un Gobierno de cuatro días, así que espero que la CGT sea lo suficientemente prudentes como para esperar que se tomen las medidas y, además, no adelantarse. No hace falta empezar con un grado de agresión o conflictividad social sobre algo que todavía no se especificó en los hechos”, afirmó Villarruel en declaraciones a los medios en la Casa Rosada, en donde participó de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Javier Milei.

Además, Villarruel justificó las medidas anunciadas por Caputo al advertir que se está “arrastrando una herencia sumamente dura” y señaló que son “20 años de una situación profundamente difícil para el pueblo argentino”. “Magia no podemos hacer en cuatro días”, dijo en declaraciones a la prensa en la Casa Rosada.

Con información de Diario Popular