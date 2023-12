Detalles de la alianza entre Telefe y Canal 9 por “Gran Hermano”

No hay nada mejor para cortar con la semana que una nueva entrega de Laura Ubfal en el aire de “Hora Pico”. Porque claro, no todo tiene que ver con la emergencia económica.

“Gran Hermano”, un casting increíble y muchas sorpresas

Uno a uno Juli Poggio acompañó a los 20 nuevos integrantes de la Casa de este “Gran Hermano” que devolvió el rating a la tv con picos sobre los 21 puntos para Telefe en la noche de este lunes.

El número final de 20.5 promedio y en este martes ya se sabe que una de las mujeres de la casa hizo la espontánea.

Santiago del Moro lideró con su fabulosa energía y con ritmo esta primera noche que terminó con una primera charla donde le anunció los premios a los participantes, un casting con varones y mujeres de todas las edades, algunos con hijos, solteros, de novios, casados, médicos, tripulantes de a bordo, estudiantes, trabajadores del campo, modelos, peluqueros, sommeliers, una vasta gama de profesiones y de perfiles para armar un juego espectacular.

Anunció del Moro que en este martes entran dos jugadores más, lo que hará un total de 22. Y ya hay favoritos como un chico lindísimo, Alan, un simpático “gauchito” y un cantante de RKT, Manzana, entre otros.

Alianza Telefe y Canal 9 por “Gran Hermano”

El año pasado Ángel de Brito y “LAM” tenían cada semana a los eliminados de la Casa de “Gran Hermano” entre sus invitados, más allá de los programas de Telefe, pero en esta temporada será Beto Casella para su “Bendita TV” en Canal 9, el aliado del reality.

Como lo había adelantado Marina Calabró en Radio Mitre, al menos hasta que termine el “Bailando” en América que, como es lógico, concentra la atención de toda la programación del canal, no habrá difusión para “Gran Hermano” en ese canal.

De hecho, Casella ya el año pasado habló mucho del reality en su programa diario y tiene como uno de sus panelistas a Agustín “Frodo” Guardis, quien participara en la edición anterior.

El primer eliminado de esta nueva edición ya estará fuera de la Casa el lunes que viene. En este miércoles se verá la primera Gala de Nominación, con una líder que es Sabrina, una joven contadora uruguaya, que busca ser modelo (aunque ya trabajo, incluso con Juli Poggio), quien a la media hora de entrar en el juego participó de una prueba y ya no puede ser nominada.

Además esta vez la líder gana un premio y como corresponde, salvará a quien quiera de placa.

Pero en esta edición sumaron una novedad y es que deberá, por otra parte, fulminar a alguien en el momento y mandarlo a placa en ese lugar, algo que todavía no saben ni quienes participan de este “Gran Hermano”. Se enterarán el jueves.

