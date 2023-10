Villa Mitre debuta en la Liga Argentina: “Estamos con muchas ganas”

Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

Villa Mitre tendrá su debut este jueves por la Liga Argentina de básquet ante Pico Football Club en el José Martínez desde las 21 horas.

Además será el debut como DT del tricolor de Gastón Fernández, que justamente reemplaza a Lisandro De Tomasi, que estuvo las cuatro temporadas en la Liga Argentina, y ahora dirige al elenco pampeano.

Cabe señalar que para Pico Football Club será su segunda presentación en el torneo tras perder ante Deportivo Viedma por 85 a 71.

“Creo que hicimos un buen trabajo de pretemporada y los partidos que jugamos por el torneo local sirvieron para darles rodaje a los jugadores y fueron bastante positivos todos los partidos, aunque vamos a ir jugando los dos torneos, pero sirvieron para afirmar un poco más la idea y la línea de trabajo que íbamos a tener con el cuerpo técnico”, remarcó Fernández en diálogo con la redacción de LA BRÚJUL A 24.

“Tenemos a todo el equipo bien, menos Manuel iglesias que está con una contractura y veremos si llega para el debut de este jueves”, agregó.

Por último sostuvo que “para nosotros va a ser el primer partido y estamos con muchas ganas, con mucha ansiedad y estamos muy bien para este inicio y para lo que viene”.

Repasando un poco su historia, Fernández recordó que “jugué hasta el 2011en Bahía como jugador, en torneo local en Alem muchos años, después tuve varios pasos por otros clubes y terminé en Estrella en 2011. Dirigí a categorías menores del año 2000, tanto en Alem como en Estrella, y un período cortito en 2007 en Villa Mitre, y después en el 2012 ya me fui una Liga Provincial: dirigí en Tres Arroyos, Independiente de San Cayetano, de ahí pasé en el 2014 la Liga Patagónica de Río Negro en Atlético Regina, 2015 a la Liga Nacional de Chile, 2016 la Liga Nacional de Colombia, 2016 terminó esa liga y agarré la Liga Federal provincial en Atlético Tala en 2016-2017 y 2017-2018, esas dos temporadas de Liga Federal, 2019 dirigí un paso corto por Argentino de Bahía Blanca, mi salida era si a mí me salía algún ofrecimiento para ir a dirigir afuera, me fui a Bolivia, después volví, estuvo el tema de la pandemia, ahí volví a darle una mano a Argentino y estuve con el tema de la primera local y formativa, y en 2021 agarré a Central Entrerriano en la Liga Federal, y en 2022-2023 en Ecuador”.

El fixture de Los Guerreros en la conferencia sur:

Jueves 19/10 – Villa Mitre vs Pico FC

Miércoles 25/10 – Villa Mitre vs Ameghino de Villa María

Lunes 6/11 – Provincial de Rosario vs Villa Mitre

Miércoles 8/11 – Tomás de Rocamora vs Villa Mitre

Viernes 10/11 – La Unión de Colón vs Villa Mitre

Martes 14/11 – Villa Mitre vs Racing de Avellaneda

Jueves 16/11 – Villa Mitre vs Atlético Pilar

Sábado 18/11 Villa Mitre vs Lanús