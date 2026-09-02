El Nacional venció a Sportivo y sigue invicto en la segunda parte de la Liga Plata

El Nacional extendió su gran arranque en el segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata “Carlos Spaccesi” y consiguió un triunfo importante como visitante ante Sportivo Bahiense.

En el adelanto de la cuarta fecha, el Celeste se impuso por 77 a 68 en el Eladio Santos, luego de un segundo tiempo efectivo que le permitió quedarse con el partido.

Con este resultado, El Nacional llegó a su cuarta victoria consecutiva en esta parte del torneo y se mantiene invicto, al igual que San Lorenzo.

Además, el triunfo le permitió trepar al segundo puesto de la tabla, con 15,5 puntos, aunque con un partido más que varios de sus competidores directos.

Sportivo, en tanto, quedó con 14,5 unidades y también tiene un encuentro más disputado.

La cuarta fecha se completará el viernes con los partidos entre Comercial-9 de Julio, Argentino-San Lorenzo, Ateneo-Bahía Basket, La Falda-Altense y Velocidad-Altense.

Las posiciones quedaron encabezadas por San Lorenzo, con 16 puntos. Lo siguen El Nacional, con 15,5; Comercial y Sportivo, con 14,5; 9 de Julio, con 14; Altense, con 13,5; Argentino, con 13; Ateneo, con 12,5; Velocidad y Bahía Basket, con 11,5; La Falda, con 10,5; y Espora, con 9.