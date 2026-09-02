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Cuánta plata le entra River por la venta de Enzo Fernández
El mediocampista abandonó el Chelsea para sumarse al Manchester City a cambio de 140 millones de euros. En Núñez se frotan las manos porque ingresarán un porcentaje de la alta cifra.
Luego de la transferencia récord de Enzo Fernández a Manchester City por 140 millones de euros, River se frota las manos por la importante suma que percibirá por la transferencia, concretamente un 4.5%, es decir, 6.3 millones.
El campeón del mundo en Qatar protagoniza el cuarto pase más importante de la historia y sigue dándole dinero al Millonario, algo que ya había hecho cuando dejó Benfica para desembarcar en Chelsea.
Cuando se fue del cuadro de Núñez a Portugal, Enzo fue vendido en 18 millones de euros (diez fijos y ocho en objetivos), quedándose el club de sus amores con el 25% de sus derechos económicos. Al darse la compra de los Blues en 121 millones, River recibió casi 35 más entre el porcentaje mencionado y el mecanismo de solidaridad.
En total, el mediocampista le dio a la Banda 57.5 millones de euros, equivalentes a 66.6 millones de dólares.
En comparación, el astronómico mercado que realizó River en la actual ventana con nombres como Thiago Almada y Ángel Correa costó 68.45 millones, cubriendo casi en su totalidad el coste de esta misma. La cifra ingresada por el más reciente de estos movimientos es la misma que la que costaron los pases de Francisco Ortega (5.8 millones) y Giovanni González (500 mil) juntos.
Fuente: TyC
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