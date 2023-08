Los resultados de la séptima fecha del hockey bahiense

Se disputó la séptima fecha del torneo Clausura de la Asociación Bahiense de Hockey en Damas y Caballeros.

Por la Copa de Oro, Sociedad Sportiva A goleó 11 a 2 a Independiente; Monte Hermoso 3 a 0 a Villa Mitre; y Universitario A y El Nacional A igualaron 1 a 1, mientras que Uni ganó en los shoot out por 3 a 1.

Posiciones: Atlético Monte Hermoso 16 puntos; Sportiva A 15; Pacífico A 13; Universitario A 12; El Nacional A 11; Villa Mitre 3 e Independiente 2.

Mientras que por la Copa de Plata, El Nacional B superó por 4 a 3 a Sociedad Sportiva B; y Puerto A le ganó 1 a 0 a Universitario B.

Posiciones: Argentino 15 puntos; Tiro Federal y El Nacional B 12; Puerto Belgrano B 7; Sportiva B 7 y Universitario B 4.

Además, por la Copa de Bronce, Unión venció a Puerto B por 3 a 1; Sporting a Palihue en los shoot out por 2 a 0 tras igualar 0 a 0; y Pacífico B a Universitario C en los shoot out por 4 a 3 tras empatar en dos.

Posiciones: Pacífico B 22 puntos; Universitario C 16; Sporting 10; Palihue 8; Unión 7 y Puerto Belgrano B 3.

Por último, en Primera Caballeros, El Nacional goleó a Palihue por 6 a 0. Se jugará el 1 de septiembre Pacífico-Puerto y libre tuvo Monte Hermoso.

Posiciones: El Nacional 11; Universitario 10; Puerto Belgrano 8; Monte Hermoso 6; Pacífico 4; Palihue 3.