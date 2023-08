Franco Pane hizo el gol del año en la Liga del Sur

Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

Bella Vista igualó el fin de semana en el clásico ante Tiro Federal en el Onofre Pirrone. Tras ir ganando 2 a 0, terminó igualando 2 a 2, pero se mantiene como único líder del Clausura del Oficial de la Liga del Sur.

Sin embargo el partido dejó un gol fantástico y que será difícil de superar como uno de los mejores del 2023 en el fútbol local.

A los 8 minutos del primer tiempo, Franco Pane terminó definiendo desde casi la mitad de la cancha por encima de la humanidad de Bruno Arias y desató la locura de los gallegos.

gentileza: la vida x los colores

“Creo que nos merecíamos el triunfo en el clásico, pero bueno también el rival juega y propone, y ahora tendremos que hacernos fuertes en el próximo partido para poder hacer valer ese punto”, analizó el goleador de 23 años en diálogo con LA BRÚJULA 24.

Sobre el gol que convirtió sostuvo que “la verdad que no lo miré al arquero. La peinó Matías Mayer y cuando la controlé, el defensor no me presionó y decidí pegarle al arco, con un poco de suerte decidió entrar”.

Además el oriundo de Coronel Suárez indicó que cada tanto le gusta probar con remates de larga distancia. “Me gusta cuando tengo espacio intentar probar desde afuera pero hay partidos que no puedo o no tengo esos espacios. Me acostumbré muy bien a eso y por suerte todos me dan la confianza para que siga mejorando cada día”.

El delantero surgido en Blanco y Negro llegó como refuerzo esta temporada para Bella Vista y dijo que “la verdad es que desde el día uno me están tratando muy bien y me han apoyado en varios momentos que he pasado”.