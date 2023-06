El nuevo look de Rubén “Pollo” Sobrero generó furor en las redes

Rubén “Pollo” Sobrero pasó a la notoriedad como secretario general de la Unión Ferroviaria – Seccional Oeste, participando de numerosos reclamos como referente del sindicalismo combativo. Muchos lo conocieron por su aspecto. Su larga cabellera rubia platina era su marca: resaltaba en las manifestaciones y también en los set de televisión. Solía estar ataviado con una kufiya, el pañuelo palestino que muchos militantes utilizan.

Ahora, como precandidato a gobernador bonaerense por la lista “Unir y Fortalecer la Izquierda”, impulsada por el PTS e Izquierda Socialista, dos de los partidos del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Sobrero sorprendió con un cambio de look radical, que no paso desapercibido entre los usuarios de redes sociales que no perdieron la oportunidad de crear centenares de memes.

A continuación, algunos ejemplos de cómo repercutió su nuevo aspecto, con pelo corto, sin tintura, camisa y saco.

Sir Pollo Sobrero pic.twitter.com/adniKPvOhc — Fabio Wasserman (@fwasserm) June 24, 2023

Boludo ahora entiendo a la gente de Metropolis cuando Superman se ponía los lentes https://t.co/Cm9ZuI5fH5 — Mama Maglione (@LaMamaMaglione) June 25, 2023

Y si, los Simpsons también predijeron al Pollo Sobrero. https://t.co/uMyYbep7f9 pic.twitter.com/af6Wb41Yld — hernoxxx (@hernavn) June 25, 2023

Los "candidatos"

LISTO EL POLLO



El Pollo Sobrero vendió los discos de V8, arrancó el curso de cocina vegana 😌 y se zampó un breto de Thompson & Williams.@motoreco_ok pic.twitter.com/DQA4did5M9 — lanavecomunica3 (@lanavecomunica3) June 25, 2023

