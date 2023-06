Comenzó el torneo clausura del hockey bahiense

Este fin de semana se puso en marcha el Torneo Clausura de Damas y Caballeros de

la Asociación Bahiense de Hockey.

Resultados Damas:

COPA DE ORO

Independiente 0 – Universitario A 4 (Martina Estevez, Julieta Cuchán, Agustina Lértora

y Josefina Calio)

El Nacional A 3 (Jazmín Fernández x2 y Delfina Giacomich) – Pacífico A 2 (Donatella

Porte y Maite Guerra)

Villa Mitre 0 – S. Sportiva A 2 (Guadalupe Brezina y Ximena Garciandia)

Libre: Monte Hermoso

COPA DE PLATA

El Nacional B 1 (Luana Albornoz) – Universitario B 0

Tiro Federal 1 (Maite Baratcabal) – Puerto Belgrano A 0

Argentino 2 (Pilar Ucedo y Camila Danieli) – S. Sportiva B 2 (Bianca Comino y

Valentina Payarola). Shoot out: 3-2 a favor de S. Sportiva B.

COPA DE BRONCE

Puerto Belgrano B 1 (Jazmín Cappa) – Sporting 2 (Cynthia Sofi y Julia Zandonadi)

Pacífico B 2 (Micaela Pescader y Mailén Sánchez) – Unión 0

Universitario C 1 (Milagros Rodríguez) – Palihue 0

CABALLEROS

Puerto Belgrano 4 (Juan Ordieres, Ignacio Tallano, Viel Franco y Matias Leiva) – Villa

Mitre 0

El Nacional 7 (Thomas Olguin x2, Juan Palacio, Francisco Del Valle, Martín Monteros,

Pablo Laschiaza y Nicolás Montenegro) – Pacifico 0

Universitario 6 (Benjamin Pascual x2, Augusto Mallco, Alejo Lemel, Thiago Bonifazi y

Ezequiel Muñoz) – Monte Hermoso 0

PRÓXIMA FECHA – 1 de julio

COPA DE ORO: Pacífico A vs Independiente: Universitario A vs Villa Mitre; S. Sportiva

A vs Villa Mitre. Libre: El Nacional A

COPA DE PLATA: Puerto Belgrano A vs Universitario B; S. Sportiva B vs El Nacional

B; Tiro Federal vs Argentino.

COPA DE BRONCE: Palihue vs Sporting; Unión vs Puerto Belgrano B; Universitario C

vs Pacífico B.

CABALLEROS: Monte Hermoso vs Puerto Belgrano; Villa Mitre vs El Nacional;

Pacìfico vs Palihue. Libre: Universitario.