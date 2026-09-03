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Milei en Chile: "No vamos a ceder un ápice en nuestras políticas"
El presidente defendió el rumbo económico en un foro regional de derecha realizado en Santiago. Además, volvió a criticar a Pedro Sánchez y habló de “un gobierno de ladrones” en España,
El presidente Javier Milei ratificó este jueves el rumbo de su Gobierno y aseguró que no modificará sus políticas pese a las críticas de la oposición. Lo hizo durante su participación en un foro regional realizado en Santiago de Chile, donde además comparó su gestión con la experiencia de Mauricio Macri.
“Nosotros aprendimos esa lección. No nos vamos a dejar descarrilar por su relato”, sostuvo el mandatario, quien afirmó que el gobierno de Cambiemos terminó cediendo ante las presiones luego de las protestas registradas durante su administración. “No vamos a ceder un ápice en ninguna de nuestras políticas”, remarcó.
Milei hizo referencia particularmente a las movilizaciones de diciembre de 2017 contra la reforma previsional impulsada por Macri. Según planteó, aquella administración “se dejó correr” tanto por la oposición como por sectores aliados que reclamaban cambios en el programa económico.
Durante su discurso, el jefe de Estado también volvió a cuestionar a los sectores de izquierda y sostuvo que existe una estrategia coordinada a nivel internacional destinada a generar desgaste sobre los gobiernos de derecha. En ese marco, llamó a esas fuerzas políticas a fortalecer sus vínculos regionales.
El Presidente también rechazó versiones vinculadas con su estado de salud y afirmó que recientemente se difundieron noticias falsas que indicaban que había sufrido un infarto luego de participar de una conferencia. Consideró que ese tipo de informaciones forman parte de operaciones destinadas a generar incertidumbre.
En materia económica, Milei volvió a destacar los resultados de su administración y aseguró que durante los primeros meses de gestión se eliminó el déficit fiscal consolidado. También afirmó que la pobreza registró una reducción de 25 puntos porcentuales y que la economía argentina acumula 27 meses consecutivos de crecimiento.
Finalmente, cuestionó las propuestas de la oposición y sostuvo que sus adversarios cambian constantemente los temas de discusión porque, según su mirada, no cuentan con alternativas concretas para las principales variables económicas. Frente a ese escenario, insistió en que el Gobierno continuará con el programa trazado.
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