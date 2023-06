Ritondo en La Brújula 24: “Las críticas de Carrió a Macri no le hacen bien a Juntos”

El jefe del bloque de diputados del PRO y ex Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, habló con el periodista Germán Sasso, en el aire de La Brújula 24.

Primero, respecto del avance de la violencia en distintos puntos de Bahía –anoche hubo un nuevo enfrentamiento entre barras de Villa Mitre-, aseguró que “El verdadero Estado tiene que estar combatiendo las mafias, porque si uno las deja desarrollar, y no las ataca, se desmadra y se adueñan de los lugares”.

“Seguro hay una vinculación con el narcomenudeo, hay quien maneja ese barrio como dueño y patrón”, analizó. Y resaltó a Emiliano Álvarez Porte al considerar que “yo sé lo que trabajó y creo que es necesario para Bahía Blanca”.

“Que haya un Estado Municipal presente, coordinado con la policía, para que no termine como Rosario y otros lugares de la Argentina, donde avanzaban -los narcos- y no pasaba nada, pero un día se dieron cuenta de que es difícil volver a instalarse y defender los derechos de los que viven ahí. Hace falta decisión política, los que dan las órdenes a la policía de actuar”, remarcó.

Más de Cristian Ritondo en el aire de La Brújula 24

“Es complejo pero tiene que haber decisión. El Estado debe actuar y no mirar para otro lado. Un secretario de Seguridad tiene que intervenir rápidamente, hacer un trabajo con la policía de la Provincia. Estar en el lugar, no es escucharlo todo por radio”.

“Es increíble que un periodista –por Germán Sasso– haya denunciado más cosas que los que están en la función. Hay que hacerse cargo, eso es lo que demuestra voluntad de dar pelea”.

Interna en Juntos

“Yo creo que hay debate de ideas, que son fuertes. Lógicamente en este debate se van configurando dentro de Juntos dos grandes espacios, uno conducido por Horacio y otro por Patricia. A partir de eso se van ordenando los dos espacios, pero será la gente quien dirima quién tiene los mejores valores, la capacidad de gobernar para los cambios que necesita la Argentina. Hace ruido, pero el 14 tenemos que estar todos juntos entendiendo que para terminar con el populismo hay que ganar en forma contundente la elección”.

Críticas de Carrió a Macri

“No comparto en absoluto lo que dice Carrió, ya no hay debate de ideas ahí. Me parece que le hace muy mal al espacio. Hoy los espacios están liderados por Horario y Patricia y hay mucha fortaleza de ese lado, no creo que se rompa Juntos”.

“Entendemos lo que hay que hacer para adelante, cuidar la casa en común y nuestros candidatos. Cuando las discusiones empiezan a ser por fuera de los carriles que tienen que ser, nos desgastamos frente a una sociedad que necesita otra cosa”.

“Tienen que ser las ideas por encima de cualquier otra cosa, mostrar si somos capaces de entender dónde nos equivocamos, cómo llevar aún más nuestros aciertos, qué cosas hay que hacer mucho más rápido. Estas son las cosas que tenemos que expresar, contar y que la gente se esperance en un cambio transformador. Entendiendo la difícil situación de la Argentina y de la Provincia de Buenos Aires”.

Candidatura

“Hoy no soy candidato a nada, estoy trabajando junto a toda la estructura que hemos armado en la Provincia. Con Néstor Grindetti tengo una profunda amistad, trabajamos juntos durante años. Seguramente el estilo de Emiliano Álvarez Porte en Bahía Blanca, son parte de lo que nosotros tenemos que hablar, porque el equipo para mí es muy importante, ellos son los que me vienen acompañando y poniendo la cara en cada distrito”.

“Emiliano es uno de los que mejor mide como candidato en Bahía. Se tendrá que ver en el acuerdo que alcancemos qué lugar ocupan nuestros candidatos. A mi me encantaría que encabece una lista como candidato a Intendente porque lo conozco y sé la capacidad que tiene. Siendo ministro recorrí con él lugares donde el Estado no había estado nunca”.