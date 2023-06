La columna de la Ubfal: Burlando aclaró la postura de Darthés sobre el juicio a actrices

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las principales noticias del mundo de la farándula, en la habitual columna en el programa “Hora Pico”.

“Fernando Burlando, en el programa de Carmen Barbieri que no está yendo por temas de salud, le bajó el tono a la posibilidad de que Juan Darthés le haga juicio al colectivo de actrices. El tema de la Justicia brasileña es que por ahora sentenció que no hay pruebas de abuso, pero se trata de un fallo de primera instancia, por eso, él no se puede apresurar a mandar un agradecimiento como tenía previsto publicar en un video”.

“Respecto del tema Marley, sigue grabando en Colombia y no va a conducir el Martín Fierro, quizás su reemplazo sea Santiago del Moro, acompañado por momentos de Susana Giménez, Wanda Nara y Verónica Lozano. Hoy arrancamos a votar en Aptra, la novedad es que se agregaron dos rubros, pero nada importante. Son en total 37 premios, además del oro”.

“En sus ficciones, Adrián Suar siempre tocó el tema de las enfermedades ligadas a la salud mental, lo cual habla de su compromiso con el tema. En su nueva obra teatral ‘Votemos’ también le dará un espacio a una problemática entre vecinos que gira alrededor de un inquilino, lo que motivó que el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires le entregue un reconocimiento”.

