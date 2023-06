“En Bahía Blanca todo el mundo vende droga”, dijo el dueño de una de las casas baleadas

Anoche hubo un nuevo y feroz enfrentamiento relacionado con la interna de la barra de Villa Mitre. El epicentro de la violencia fue en una vivienda ubicada sobre calle Berutti al 1900, que fue atacada a tiros y piedrazos.

Walter es policía, tío del “Tony” Ruíz, y vive en la misma cuadra. Esta mañana, en diálogo con La Brújula 24, relató que “soy policía hace 30 años y hace 52 que vivo acá. Estaba en Regina y me avisaron de lo que había pasado. La gente que vino a atacar fue la familia de Fuentealba”.

“Yo me había quedado tranquilo porque en su momento les dije que pararan, que nosotros no teníamos nada que ver con la barra. Hay denuncias, testigos, que no involucren a gente que no tiene nada que ver. Esto lo hizo la familia Fuentealba, hay evidencias y todo está en manos de la justicia”, aseguró.

Respecto del último evento, explicó que “la casa baleada es de mi hermano. Somos los tíos de Tony Ruíz, por parte de mi hermana. Pero yo no estoy en contacto con él, pasó lo que pasó y más que hablar con mi hermana en su momento, nada”.

“El tema, por lo que me cuentan, es que Mayra –viuda de Gastón Ortega– se trenzó con mi cuñada y ahí empezó todo, vinieron a buscar represalias. Aprovecharon que mi hermano no estaba y entraron, rompieron todo. Después fueron a mi casa, pero estaban mis hijos. Tiraron como 30 tiros al aire más o menos. Gracias a Dios no lastimaron a nadie”, indicó.

Y agregó: “Cuando quisieron patear la puerta de mi casa, mis hijos empezaron a tirarles con todo, hasta con un pan casero. Y con un cuchillo salieron a defenderse”, dijo Walter, quien además manifestó que “yo no pongo las manos en el fuego por nadie, que hayan tenido un problema con mi sobrino está bien, pero yo no tengo contacto con él”.

“Le doy gracias a Dios que yo no estaba, porque tengo que defender a mi familia. Me parece que es lo que haría cualquier ser humano. Acá todo el mundo vende droga, pero nosotros no tenemos nada que ver”, apuntó.