Lo arrojaron a golpes a la fosa de un estadio

En La Plata, Estudiantes empató 1-1 con Red Bull Bragantino y no pudo asegurar su liderato en el Grupo C de la Copa Sudamericana. El Pincha se fue al descanso abajo en el marcador, por un gol del brasileño Eic Ramires al final de la primera mitad. Pero lo curioso e insólito no ocurriría dentro del campo de juego, sino afuera: una pelea en la tribuna de la calle 55 del Estadio Uno terminó con un hincha dentro de la fosa que separa el césped de la gente.

Según le indicaron a Olé varios testigos en la cancha del Pincha, todo estaba muy calmo en la parte baja de la tribuna 55, detrás del arco que defendía el brasileño Cleiton. Sin embargo, en un momento, un hincha que estaba sentado empezó a discutir con otro que estaba trepado a la baranda de la tribuna, una pierna hacia adentro y otra hacia afuera. Luego de un cruce de palabras, el hombre que estaba en su asiento se levantó, le dio una trompada al otro y terminó cayendo a la fosa.

El agua que había en la fosa evitó que el golpe que se dio la víctima sea fatal o le produjera daños graves, ya que la caída fue de unos cuatro metros, aproximadamente. El incidente en Uno no fue captado por las cámaras de televisión y sólo una cámara de seguridad pudo grabarlo. Hasta, para muchos, la situación pasó desapercibida ya que ocurrió con el partido aún disputándose. Pero cuando apareció el cuerpo de bomberos con la escalera larga, el hecho no pudo pasar desapercibido. Allí mismo, le extendieron la escalera para que pudiera subir.

A pocos segundos del incidente y con la policía tan cerca, los hinchas que vieron toda la discusión le señalaron a los uniformados quién era el culpable de la situación. El hombre, de 32 años, fue detenido y acusado de “homicidio en grado de tentativa“. Por este delito, el club le aplicaría el derecho de admisión por, al menos, dos años.

