Bombazo mundial: Messi jugará en Inter Miami

Lionel Messi ya decidió su nuevo destino: el Inter Miami. El mejor jugador del mundo jugará en la MLS en los próximos dos años, con opción a una temporada más. En breve, se hará oficial esta noticia que Olé y otros medios argentinos venía contando desde hace una semana. Periodistas de TyC y de ESPN también publican posteos donde dan por hecho el arribo de Lio a la liga de fútbol estadounidense.

Se especula con la posibilidad de que Messi tenga como compañeros a ex integrantes del plantel de Barcelona donde obtuvieron resonantes resultados deportivos.

“Iré al Inter Miami”

“No vuelvo al Barça, iré al Inter Miami”, dijo Lionel Messi en una entrevista que publicó Mundo Deportivo. “Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro”, aseguró Leo a dicho medio.

“Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, afirmó también.