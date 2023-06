Monte Hermoso y El Nacional, los campeones del hockey local

Jugadas las finales de los playoffs, Atlético Monte Hermoso en Damas y El Nacional en

Caballeros, se consagraron campeones este domingo del Torneo Apertura 2023 de

Primera división de la Asociación Bahiense de Hockey.

En su cancha, Monte Hermoso venció por shoot out a Sociedad Sportiva “A” 2 a 1,

luego del empate 1 a 1 en los 60 minutos de juego, y se coronó bicampeón de la Zona

Campeonato, tras haber obtenido el Clausura 2022.

En el certamen masculino y tras ir perdiendo, El Nacional superó de local 3 a 1 a

Universitario y se alzó con el título de la ABH por tercera vez consecutiva.

En tanto, en la Zona Ascenso femenina, el campeón saldrá de la final extra que

disputarán Universitario “B” (primero de la etapa regular) y Sociedad Sportiva “B”

(ganador de los play off), el domingo 17 de este mes en cancha neutral.

TODOS LOS RESULTADOS

Zona Campeonato

Final: Monte Hermoso 1 (Daiana Ackerley) – S. Sportiva A 1 (Martina Sánchez). Shoot

out: Victoria de Monte 2 a 1.

3° y 4°: Universitario A 1 (Josefina Calio) – Pacífico A (Maite Guerra) 4. Shoot out:
Victoria de Universitario 4 a 3.

Victoria de Universitario 4 a 3.

5° y 6°: El Nacional A 2 (María Paz Aispuro y Cecilia Toscano) – Independiente 0.

7° y 8°: Argentino 0 – Villa Mitre 1 (Agustina Cordero)

9° y 10° – vuelta: Tiro Federal 0 – Puerto Belgrano A 4 (Sofia Presti, Helena Avila y

Agustina Mosqueira x2). Resultado global: 4-0

Así quedaron las posiciones:

1°: Monte Hermoso

2°: S. Sportiva A

3°: Universitario A

4°: Pacífico A

5°: El Nacional A

6°: Independiente

7°: Villa Mitre

8°: Argentino

9°: Puerto Belgrano A

10°: Tiro Federal

Zona Ascenso

Final: S. Sportiva B 2 (Aldana Harris y Rocío Dibonaventura) Universitario C 1 (Milena

Poggiese)

Cruce 5° y 6° – vuelta: Pacifico B 3 (Bárbara Pezzella, Micaela Pescader y Victoria

Saitler) – Palihue 1 (Milagros Salas). Global: 4-2.

Triangular 7°, 8° y 9° – Fecha 2: Unión 3 (Sofia Leon x2 y Florencia Chavarría) –

Puerto Belgrano B 0.

Fecha libre: Sporting

Sábado 17/6:

Final extra por el título: Universitario B vs S. Sportiva B

Final 3° y 4°: El Nacional B vs Universitario C

Triangular 7°, 8° y 9° – Fecha 3: Unión vs Sporting

Caballeros

Final: El Nacional 3 (Hernan Molina, Thomas Olguin y Juan Palacio) – Universitario 1

(Julian Dimaschow)

Final 3° y 4°: Monte Hermoso 2 (Lautaro Roth y Sebastián Krieger) – Puerto Belgrano

1 (Joaquín Franchi)

Triangular 5°, 6° y 7° – Fecha 2: Pacifico 1 (Mauro Ferrer) – Palihue 1 (Rodrigo Acuña).

Penales australianos: victoria 2-1 de Pacifico.

Libre: Villa Mitre

Sábado 17/6:

Triangular 5°, 6° y 7° – Fecha 3: Pacífico vs Villa Mitre