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Liga del Sur: todos los resultados de la fecha 13 del fútbol femenino
Se disputó la 13ª fecha del Clausura de Primera A, con tres goleadas y una ajustada victoria de Sporting. Además, Rosario y SPIQPYA avanzaron en los playoffs de Primera B.
La Liga del Sur completó la 13ª fecha del Torneo Clausura de fútbol femenino de Primera A, con goleadas de Villa Mitre, STMBB y Tiro Federal, mientras que Sporting se quedó con un atractivo encuentro frente a La Armonía.
Villa Mitre derrotó 4 a 0 a Bella Vista, con dos goles de Morena Bouven y los restantes de Dana Ramos y Sol Menéndez Perrone.
Por su parte, STMBB goleó 6 a 1 a AEC, con tantos de Marianela Santana (2), Luana Villanueva (2), Tania Espíndola y Ludmila Fernández. Agustina Malaspina descontó para el conjunto visitante.
También consiguió una contundente victoria Tiro Federal, que superó 6 a 0 a Libertad. Morena Juare y Aylén Baratcabal marcaron por duplicado, mientras que Victoria Toloza y Magalí Toloza completaron la cuenta.
En el encuentro más parejo de la jornada, Sporting venció 3 a 2 a La Armonía. Sol Anachuri, Débora Farías y Sofía Mattos anotaron para el rojinegro, mientras que Yazmín Sandoval y Natalia Morínigo convirtieron para el visitante.
Rosario y SPIQPYA avanzaron en Primera B
También se disputaron los encuentros de vuelta de los cuartos de final de Primera B, con dos clasificaciones contundentes.
Rosario Puerto Belgrano derrotó 2 a 0 a Estrella de Oro, con goles de Noemí Benítez y Carolina Díaz. El conjunto puntaltense había ganado 5 a 1 en la ida y cerró la serie con un global de 7 a 1.
Por su parte, SPIQPYA goleó 9 a 0 a Huracán, con tres tantos de Renata Segovia y uno cada uno de Antonella Guajardo, Romina Zarza, Nicole Montenegro, Juana Olivero, Paola Vallejos y Erica Campos.
El equipo había ganado 3 a 0 en el primer encuentro, por lo que se clasificó con un contundente global de 12 a 0.
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