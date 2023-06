“Cantaro usó nuestra causa para tapar lo suyo y a los corruptos que venden droga”

Juan Ignacio Suris, el empresario bahiense procesado por narcotráfico, destapó la olla. En un diálogo exclusivo con la redacción de La Brújula 24, se refirió al fiscal Alejandro Cantaro, Fabián Rossi, policías, causas armadas y la trama de la droga en Bahía Blanca.

Cabe recordar que Cantaro está siendo juzgado por el Tribunal Oral Federal, imputado de proteger a una banda narco integrada por su sobrino. En los últimos días, la Fiscalía pidió que lo condenen a 7 años de cárcel. La semana que viene es el turno de la defensa.

Al respecto, Suris dijo que “Cantaro armó la causa nuestra para desviar la investigación del sobrino. La causa nuestra fue una causa armada, una causa de droga sin droga, que fue armada por el drogadicto falopero ese. Él junto a todos los drogadictos policías que venden droga hoy por hoy en Bahía Blanca para armarnos la causa. Me hago cargo”.

Y agregó: “Lo sé con conocimiento de causa porque él con la causa nuestra quería tapar lo suyo. Después me enteré, que esa manga de corruptos amigos de él son los que hoy por hoy siguen vendiendo cocaína en Bahía Blanca, son ellos los que la traen”.

“El hijo de puta de Cantaro usaba la causa nuestra para tapar la causa de él, siendo que nosotros nunca, jamás, tuvimos droga ni nada, cero”, argumentó el mediático.

Además, apuntó: “Yo sé de millones de cagadas que ha hecho Cantaro. De corrupción, de plata, de causas que ha cobrado para arreglar, y un montón de cosas más. Pero no me gusta hacer leña del árbol caído. Me molesta que me usaron. Él tenía y tiene arregladas un montón de causas”.

Por otra parte, respecto de Fabián Rossi, uno de los detenidos por el resonante crimen del “mendocino” Juan Ramón Romero Miranda, manifestó: “Cantaro está totalmente perdido en la droga y con la causa del sobrino que vendían falopas con Rossi y todo el quilombo que tenían. Después tuvo todo el quilombo, él iba a comprar siempre falopa a lo de Rossi. Y usaba la causa nuestra para tapar la causa de él”.

“Era muy amigo, íntimo amigo de Rossi. Cantaro se juntaba con todos los faloperos y la misma policía, que estoy averiguando, quiénes eran todos los policías que iban a la casa de Rossi. Ahí decían que había muchas complicidades, que la gente que los frecuentaba iban a aparecer y nunca aparecieron las cámaras”, añadió.