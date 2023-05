La salud de Gasalla, un gran signo de interrogación

Llega una nueva entrega de Laura Ubfal en el aire del programa “Hora Pico”, por La Barújula 24. Todo lo que tenés que saber del mundo del espectáculo lo encontrás en un solo lugar.

Martín Fierro

“Se nos vienen los Martín Fierro y ya hay mucha polémica sobre quiénes van a ser los conductores. Si va a ser Marley o no, si va a estar Wanda. Hoy vamos a saber cómo viene la historia, estén atentos en Twitter y lo vamos a contar también en Intrusos”.

“Y un adelanto, creo que se viene también la guerra por las ternas, todo es guerra”.

Masterchef

Basta de despedirse de #Antonio que vuelve en el Repechaje mañana…muchos lo aman, muchos lo detestan. Ustedes? — Laura Ubfal (@laubfal) May 22, 2023

“Vamos a ver si vuelve o no vuelve. Si no hubiera sido eliminado, ya no podría volver. Hay mucha gente que lo quiere mucho, se sabe que las historias de vida venden. Hay muchos que lo llaman El Vito, recordando el éxito de Elba. Vamos a ver qué es lo que pasa con Masterchef, hoy empieza el repechaje”.

La salud Gasalla

“Es un signo de interrogación, la familia dice que está todo bien. Hace un montón que está internado, se supone que lo están estabilizando. Hay un control de los bienes, ya buscaron huellas en la caja de seguridad a ver quién la tocó. El abogado nuevo, que ya no es Miguel Ángel Pierri”.

“Es una pena ver como terminan figuras tan grandes como Gasalla. El tema es ver cómo terminan de la cabeza, él no es tan grande, tiene 82 pero hace unos 4 que ya venía con problemas cognitivos”.

