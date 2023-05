“Avanza Libertad está conformado por personas con muchos ovarios y huevos”

El precandidato a Presidente de la Nación y Diputado Nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, llegó este lunes a Bahía Blanca para presentar su nuevo libro “La Argentina Deseada”. La cita es a las 19 en el Auditorio de la Biblioteca Rivadavia, Avenida Colon 31.

Luego de señalar que “no podemos aceptar la vuelta al Siglo XIX”, el dirigente liberal explicó en los estudios de LA BRÚJULA 24 que “en mi lista habrá candidato a gobernador. Confluimos a los liberales en un nuevo espacio opositor, acá entramos con una silla en un pie de igualdad como el PRO, la CC, el espacio de Pichetto y la UCR. El liberalismo tendrá sus listas en todos los distritos y competirá con las de Rodríguez Larreta y las de Bullrich”.

“Nunca hubiese aceptado ser candidato a gobernador de Bullrich porque no creemos en el personalismo, sino que nuestra idea es ampliar el espacio opositor de Juntos por el Cambio, aportando aire fresco. Aquel partidario que es liberal, que cree en el sentido común, que la política es servicio hacia la gente, se va a sentir identificado con nosotros. Los otros dos precandidatos con los que competiré en las PASO son políticos profesionales, nosotros acabamos de entrar al mundo partidario”, sostuvo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, explicó qué vínculo lo une con Javier Milei: “Cuando decidió hacer política en 2020 golpeó la puerta en nuestro espacio, él nos eligió por sobre el resto. A los 10 meses dijo que tenía espaldas para arreglárselas solo y ha demostrado que las tiene. Le deseo que le vaya de la mejor manera, le cambió el nombre al partido, nosotros somos Avanza Libertad y él dice La Libertad Avanza. Si no quería estar con nosotros, como liberales que somos, lo aceptamos de buena manera”.

“La dolarización es la frutilla del postre. El plato principal es achicar el Estado para eliminar el déficit y bajar impuestos, hay que ir a pelearse con los empresarios prebendarios y corruptos, pelearse con los sindicalistas mafiosos para tener una reforma laboral. No sirve cambiar el signo monetario si no modificamos el sistema desquiciado que hay. Si dolarizamos hoy, en seis meses emite billetes truchos. Si decidimos hacerlo el día que tengamos inflación a nivel internacional, erradicando las mafias sindicales, recién ahí podemos adoptar el real, el euro o tener nuestra propia moneda sana Un símbolo de un país serio es tener su propia moneda. No tener Banco Central es algo raro para mi”, aclaró, diferenciándose en cierta forma de la propuesta de Milei.

“El tema de la Educación Sexual es crítico y en el país se ha logrado un gran avance. Fruto del chip que se colocaron en chicas de bajos recursos, 60 mil chicas pudieron estudiar y trabajar, sin tener que ser madres cuando no lo querían”

Inmediatamente, Espert exclamó que “somos fanáticos de la Constitución de Alberdi, nada de plebiscitos. Hay corporaciones que tienen tintes mafiosos, grupos de personas que se erigieron como defensores de los trabajadores. El sindicalismo es un claro ejemplo porque hay 8 millones que trabajan en negro y no quieren nunca una Reforma Laboral, dejan expuesta su intención. Muchos terminan presos”.

“Luego tenés la corporación mafiosa de empresarios prebendarios que nos quieren un producto nacional como si fuera extranjero. No hablo de la política como casta, sino que son también corporación. La pregunta es si la sociedad quiere cambiar, si quiere tener gremialistas que le sirvan a los trabajadores de manera democrática. En un gobierno liberal como el nuestro se va a aplicar la ley porque cortando las calles se viola el Código Penal y la Constitución. No vamos a permitir en mi gobierno que eso ocurra”, aseguró el dirigente que aspira a la presidencia del país.

Otro de los puntos salientes que se le consultó tiene que ver con la ayuda que destina el Estado a las familias más desprotegidas: “Con los planes hay que hacer varias cosas: cero pesos a las organizaciones sociales, porque intermediar terminó con muchas que juntaron tanto dinero que hoy tienen su partido político, algo que no se arma con poca plata. Los que cortan la calle están en el Poder Ejecutivo, como es el caso de Emilio Pérsico. Hay que auditar para que el plan esté bien dado y condicionado en el tiempo, siempre que el beneficiario se capacite. No se puede dinamitar la cultura del trabajo y sin empleo, no hay futuro”.

“Avanza Libertad está conformado por personas con mucho ovario y huevo, en defensa del ciudadano. Respecto de la inflación, la buena noticia que le quiero traer a los bahienses es que eligiéndonos a nosotros en las PASO, si ganamos vamos a gobernar la Argentina y podremos hacer las cosas que hace la gente en países donde se vive bien. Lo nuestro no es nada raro, copiamos fórmulas que funcionan y no por eso somos plagiadores. En el mundo es raro encontrar casos como los de Argentina, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Si una chiflada como Cristina Fernández dice que la inflación no tiene que ver con la emisión, debería estar internada. El kirchnerismo lleva 16 años gobernando, hambrean al país”, indicó.

Por último, Espert (recordó que en 2021 el espacio que encabeza tuvo en Bahía Blanca su mejor desempeño en las urnas tomando toda el territorio bonaerense) afirmó: “La guerra contra la inflación que anunció el gobierno ya está perdida. Lo que sí podrían hacer y contarían con nuestro apoyo sería pavimentar el camino al que asuma después del 10 de diciembre: eliminar el cepo al dólar, lo que implicaría desbocar la inflación en el corto plazo. Para eso se necesita que se achique el Estado y congelar los aumentos a nivel del sector público. Así empezaría a bajar el déficit fiscal, no habría paritarias semanales y la gente dejaría de estar preocupada con la inflación de 10% mensual”.