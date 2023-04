Estafas con terrenos en Villa Ressia: “Esto no va a quedar así”

Débora Antonella Vallejo tenía un corralón en Villa Soldati. El local cerró y empezaron a aparecer denuncias mediáticas -luego formalizadas en la Fiscalía- de vecinos a los que le quedaron materiales dentro del corralón, o que no les reintegraron el dinero que pagaron por materiales para la construcción en ese negocio que cerró abruptamente. Casi en paralelo surgieron personas que salieron a decir que, los mismos responsables del comercio, estaban involucrados en estafas por la venta de lotes. Dos de las damnificadas por la compra de terrenos estuvieron este martes en La Brújula 24 Televisión.

Dora Budareto, mirando fijamente la cámara, habló dirigiéndose a Vallejo y le reclamó que dé la cara y reintegre el dinero.

“Débora: como te dije en el mensaje que te mandé después. Si vos realmente no tenés nada que ver con esta situación, lo bueno sería que devuelvas la plata que te quedaste. Lo menos que podrías hacer si es que no tenés nada que ver con esta situación. Pero ya vemos que no. Esto no va a quedar así, vamos a seguir. Hasta las últimas vamos a seguir”, indicó Budareto.

Sobre el final de la entrevista agregó que una persona estuvo a punto de comprar un terreno, pero finalmente no lo hizo y así logró zafar de la estafa.

Los damnificados se autoconvocan

Esta noche, a las 20 horas, damnificados por estafas en la compra de terrenos se concentrarán en un sector de Villa Ressia.

La manifestación tendrá lugar en calle Tierra del Fuego 1300, esquina Río Negro, se informó a la redacción de La Brújula 24.