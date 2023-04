“Queremos dejar a Villa Mitre en lo más alto”, dijo la capitana del hockey

Villa Mitre disputará desde este jueves el Campeonato Regional de Clubes B de hockey en la cancha de agua de Monte Hermoso.

El certamen, que se disputará del 13 al 16 de abril en la localidad balnearia, tendrá a ocho equipos que jugarán por los dos ascensos al Campeonato Regional de Clubes A 2024.

Los clubes participantes serán: Villa Mitre, Estudiantes de Olavarría, Banco Provincia, Los Miuras de Junín, Los Cardos de Tandil, Once Unidos de Mar del Plata, Independiente de Coronel Dorrego y Del Valle de Necochea.

La capitana del tricolor, Iara Klimek, analizó el comienzo del torneo en diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24 y sostuvo que “nos toca jugar este torneo recién comenzando el año así que tal vez no tuvimos el rodaje de partidos que nos hubiera gustado, ya que del campeonato local solamente jugamos dos fechas. Pero venimos entrenando muy duro desde enero que arrancamos la pretemporada así que esperamos poder lograr un buen nivel de juego durante el torneo”.

“El objetivo en primer lugar obviamente es quedar entre los dos primeros en la fase de grupos para poder jugar la semifinal el sábado y conseguir un lugar en el podio el domingo”, agregó Iara.

“Pero además hay que tener en cuenta que somos un equipo con un promedio de edad muy joven, con varias chicas que recién están teniendo sus primeras experiencias en este tipo de torneos así que también buscar el crecimiento individual de ellas en el juego para que puedan seguir sumando siempre en lo grupal”, cerró.

Mientras que sobre la posibilidad de jugar en una cancha de agua como es la de Monte Hermoso y si cambia el juego o no, indicó que “es una superficie totalmente distinta a lo que estamos acostumbradas. Acá en Bahía todas las canchas son de arena y cambia mucho el juego de un sintético al otro. Incluso hay compañeras que es la primera vez que van a jugar en cancha de agua y al ser un torneo tan corto hay que tratar de agarrar ritmo rápido y acostumbrarse para poder tener un buen desarrollo en el juego”.

“Ser la capitana es una responsabilidad muy grande. Para mí que soy hincha de Villa Mitre desde que nací y lo vivo con tanta intensidad, ya el hecho de llevar este escudo en el pecho me llena de orgullo y me da como un plus de motivación y energía para siempre tratar de dar un poco más. Y como capitana eso es un poco lo que intento transmitirles a mis compañeras”, recalcó la capitana.

Por último declaró que “quiero agradecer a esa gente que siempre está, que nos va a ver o que nos acompaña. Y que sepan que vamos a tratar de dejar a Villa Mitre en lo más alto como este club se merece”.