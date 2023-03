Mamá de Julieta habló sobre las fotos que Marcelo Corazza tendría de la participante

” Gran Hermano” vive una situación extremadamente compleja. Por un lado, se termina el programa y los participantes recibieron la visita de los tres primeros eliminados para apoyarlos de cara a lo que ocurrirá el lunes. Pero, por el otro y sin que lo sepan los que están adentro, en las últimas horas detuvieron al productor que acompañaba a los “hermanitos” en sus salidas de la casa y primer ganador del ciclo, Marcelo Corazza, por corrupción de menores. Ante esta situación, trascendió también que en el celular del acusado habría fotos de Julieta Poggio, situación que generó que la mamá de “Disney” explotara en sus redes.

Patricia Destefani, la madre de Julieta, finalista de ” Gran Hermano”, utilizó sus redes sociales para hablar sobre lo ocurrido con Marcelo Corazza, uno de los productores del programa: “Quiero decirles que nosotros estamos hablando con la producción. Que la producción nos asegura que este individuo no tuvo nunca acceso a la casa”.

“Pato” continuó su revelación de lo charlado con las autoridades de “GH”: “Por supuesto esto es lo que la producción dice, y nosotros vamos a tomar medidas, y recaudos y vamos a averiguar en caso de que así sea, pero mientras tanto solamente son trascendidos que no sabemos si son para vender. Sabemos que los programas y los portales inventan cualquier cuestión de vender”.

“Entonces, lo que vamos a hacer es esperar, averiguar, nosotros ya estamos charlando con un abogado para que nos asesore. No vamos a hacer que esto opaque la felicidad de saber que Juli está donde quiere estar y que lo logró por sus propios medios y porque le puso muchas ganas, muchos deseos y mucho amor”, afirmó Patricia, la madre de la finalista, y aclaró que tienen a un jurista preparado para actuar ante cualquier novedad.

Para finalizar, manifestó: “Deseamos, como familia, que esto sea una total mentira y que solo sea para vender la gente que dio estas noticias. Entonces, como no sabemos si esto es totalemente real, porque recién está siendo abierta la causa y no creo que hayan pasado data tan certera y no creo que nadie haya comentado ya que había justamente y específicamente fotos de Julieta. Vamos a esperar que esto no sea cierto. Vamos a desear que esto no sea cierto”.

