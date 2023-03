El drama de pagar un alquiler: advierten que “esto va a empeorar”

Javier Piñero, titular de la Cámara de Inmobiliarias de Bahía Blanca, habló esta mañana con el equipo del programa “Hora Pico”, que se emite por La Brújula 24, respecto de la suba en los valores de los alquileres.

Tal como informara este medio, a partir de abril, los inquilinos tendrán que abonar por su vivienda casi un 93% más​ de lo que desembolsaron en marzo. Esto se debe a que la ley vigente ordena amoldar los contratos cada 12 meses aplicando un índice oficial. Y por la inflación récord, habrá un salto impactante.

Para Piñero, en tanto, el panorama es muy complicado. “Tenemos un problema de moneda, y como tal, la misma no vale nada y todo termina aumentando. Lo sufrimos todos, y dentro de eso se siente el tema de la vivienda porque son montos importantes”.

“Es un problema que nos excede, los sucesivos gobiernos han generado un problemón. La inflación a todos nos va tirando para abajo. Esto va a empeorar, porque nada indica que se vaya a frenar”, argumentó el profesional.

Y describió: “Toda esta inestabilidad, exceso de controles y que el Estado se meta, los que en estos días hacen spots y se hacen los simpáticos en la redes, ninguno ha hecho nada por solucionar esto. Invitó a la gente a que ingrese a las páginas que son públicas y vean los proyectos que presentan los legisladores de esta región, son absurdos”.

¿Qué se debería hacer?

“A los gobernantes de turno, que no tienen la capacidad y no entienden que no pueden intervenir un mercado desconociendo las razones, yo no les pido que me den una mano, pero que me saquen la pata de encima. Es decir, no metan la mano donde no saben”.

A modo de ejemplo, Piñero relató que “si alguien logró comprarse un inmueble con el esfuerzo de su trabajo de muchos años, no puede pedir cualquier cosa porque al segundo mes vacío lo tiene que regular. Es lo que se hizo durante 30/40 años. Pero durante la pandemia, para hacer un poco acting, los senadores nos mostraban como desde su casa dictaban esta ley. Por eso tienen que dejar de intervenir, dejarlo como estaba”.

La nota completa: