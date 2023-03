“Ha quedado demostrado que Herrero era un trucho y vendedor de falsas ilusiones”

El fiscal mendocino Gustavo Pirrello no dudó en expresar su satisfacción por la condena que la justicia de esa provincia le impuso a Marcos Herrero, el peritrucho que se ha dedicado a plantar pruebas con el objetivo de desviar investigaciones.

El funcionario fue entrevistado en La Brújula 24 Televisión, programa conducido por Germán Sasso y Martín Noir que se emite por BVC y la web de La Brújula 24. Pirrello inició la entrevista haciendo un repaso cronológico de lo que terminó siendo una nefasta intervención de Herrero, pero que se logró desbaratar y dejar al desnudo una andanada de falsedades que el peritrucho intentó imponer, esperanzándose de que esto sea el comienzo de más procesos judiciales para desenmascarar su conducta.

“La familia propuso a la fiscalía traerlo como perito. La fiscal a cargo en ese momento confirmó que no figuraba como perito desistió de traerlo a costa del Ministerio Público, pero la familia lo terminó contratando en forma privada. Hicieron colectas, rifas y otros eventos para recaudar el dinero que Herrero pedía para venir. Llegó en septiembre de 2021 y, a escasos minutos de iniciar un rastrillaje con los familiares sin avisarnos, en una construcción abandonada el perro, según Herrero, encontró restos óseos y notas donde se mencionaban a personalidades de los ámbitos político, judicial y policial y hacía alusión a una posible trata de personas”, indicó.

“Después del supuesto hallazgo notifican a la policía y a la fiscalía, y yo fui al lugar a coordinar la tarea del antropólogo forense de la Policía Científica. A los dos días de ese primer hallazgo me anotician de otro, también en base a una intervención de Herrero con familiares de la mujer buscada, en un complejo de cabañas donde había vivido Viviana Luna y tenía domicilio la expareja de la mujer. Allí Herrero dijo que su perro ‘le marcó cosas arriba de un placard’ y que resultó ser un estuche con una nota similar a la hallada anteriormente y preservativos”, continuó.

El Fiscal mendocino contó que “nuevamente fui al lugar con la Policía Científica y analizamos la evidencia; se comprobó que los restos óseos eran de un hombre”.

“En base a mi experiencia no me cerraba Marcos Herrero ni el trabajo que dijo haber realizado, porque esos mismos lugares los había rastrillado el personal policial a cargo de la investigación. Nos empezamos a interiorizar de quién era y advertimos patrones de conducta que se repetían en las búsquedas. Lo citaban a lugares donde no se encontraban a personas y él, en el corto tiempo, hallaba evidencias y las cartas eran una constante”, manifestó Pirrello.

“Cuando nos enteramos que en Santa Cruz había hallado restos óseos, desde la fiscalía pedimos esos elementos para cotejarlos con los encontrados en Mendoza. Para sorpresa de todos, los huesos eran del mismo esqueleto. Esa prueba fue fundamental e irrefutable, y Herrero nunca la pudo explicar”, amplió.

En forma paralela a las averiguaciones sobre los “antecedentes” del supuesto perito, la fiscalía de Homicidios de Mendoza solicitó intervenciones telefónicas a los celulares de Herrero y el resto de su grupo de trabajo.

“Él se jactaba que todo era filmado. Las personas que tenían los videos admitieron que en las imágenes se observaba a Herrero plantando las pruebas. Con las fotos y videos que nos aportó el entorno advertimos que en un bolsillo del chaleco, él llevaba el estuche que dijo haber encontrado arriba del placard”, afirmó Pirrello.

El representante del Ministerio Público manifestó su alivio de que, finalmente, al menos en esa provincia Marcos Herrero haya sido desenmascarado y sus maniobras, tras quedar al descubierto, recibieran el castigo que merecen a través de una condena judicial.

“En muchos lugares donde Herrero había participado estaba la sospecha en funcionarios judiciales de este tipo de manejo inescrupuloso. Acá tenemos la satisfacción del deber cumplido y de haberle puesto el cascabel al gato. Ha quedado demostrado que es un trucho y vendedor de falsas ilusiones”, concluyó Pirrello.