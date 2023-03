Desesperado pedido de ayuda de la mujer que perdió a dos de sus hijos en un incendio

Luciana Moreno es sobreviviente de un trágico incendio ocurrido el mes pasado en el barrio Villa Libre, producto del cual murieron dos de sus hijos. Hoy está desesperada.

En diálogo con el móvil de La Brújula 24, la mujer remarcó que “cuesta mucho todo, es muy doloroso, ojalá pudiera volver el tiempo atrás para salvar a mis dos hijos, pero no se puede”.

“Yo viviría en la calle, pero estoy con mis nenas de 4 y 8 años. La Municipalidad no me da una ayuda, no tienen viviendas y es todo un tema. Alquilar hoy no puedo porque no tengo trabajo, además te piden garantías”, relató angustiada.

Y agregó, respecto del camino recorrido después del siniestro: “Primero estuve algunos días en lo de mi tía y me tuve que ir porque es un lugar muy chiquito. Estuve también con mi mamá y me pasó lo mismo, no hay espacio para nada. Yo agradezco a la gente de Bahía y la región por las donaciones, no me puedo quejar por eso, pero les pido que me guarden las cosas porque no tengo donde guardarlas”.

“La casa del incendio no sirve más y tampoco sería idea volver ahí”, indicó. Y compartió su número de teléfono 291-5351673 para cualquier persona que pueda darle una mano.