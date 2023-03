Caso Saccoccia: “Te cansa pelear un poco pero no puedo parar”

Se cumplen cinco años del fatal accidente de tránsito que le costó la vida a Facundo Saccoccia, el joven de 17 años que transitaba en moto y fue embestido por Alexis Sturzenegger, quien manejaba bajo los efectos del alcohol.

Santiago Saccoccia, papá de Facundo, sigue pidiendo justicia. “Desde lo judicial nosotros siempre lo peleamos desde el primer día, a mí me dicen que están en tiempos normales de la justicia pero eso será para ellos”.

“Ahora está en la última apelación, el último recurso que le queda pero esperábamos que la detención se dicte antes. Llegó a esta instancia siempre estando en libertad desde el primer día”, agregó en el programa Hoy También de LA BRÚJULA 24.

Luego agregó que si Sturzenegger “cumple condena de ocho años y diez meses, la empieza a cumplir cuando quede firme la condena. Y hay que aclarar que esto no caduca ni pierde validez. De él no sé nada, no me interesa la vida de él, solamente quiero que vaya preso”.

Por último indicó que “por ahí te cansa un poco pelear pero yo hasta que no termine la parte judicial no puede hacer un clic. Estos tiempos muertos de la justicia te sacan ganas pero tengo que seguir, no puedo parar”.